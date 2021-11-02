【多圖】啟德MONACO ONE開放示範單位　料下周推售

多個新盤接連出擊，會德豐地產發展的啟德MONACO ONE公布最新銷售部署，該公司常務董事黃光耀指出，項目將於48小時內開價，定價會參考同區物業與同系的GRANDE MONACO，平均成交呎價約2.6萬元，最快下周推售。項目預計將於周末開放示範單位予公眾參觀及同步收票。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目2A座名為Enzo，2B座名為Modena，共提供488個標準單位，其中一房單位實用面積介乎319至329方呎，佔整體約五成，兩房單位實用面積介乎436至492方呎，佔整體約三成，三房單位實用面積介乎522至671方呎，佔整體約兩成。

該盤周二(2日)開放示範單位與傳媒參觀。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，一房交樓標準示範單位參照2A座28樓C室，實用面積326方呎。單位客飯廳呈方形，外連露台。開放式廚房備有抽油煙機及德國品牌家電。浴室位於睡房內，並設有窗戶。

另一個交樓標準示範單位參照2A座28樓E室，實用面積445方呎，屬兩房間隔。單位客客廳與睡房同向，廚房採開放式設計，附有白色曲尺工作枱及廚櫃。主人睡房開則方正，附連工作平台。至於浴室則設有鏡櫃和浴缸。