【新盤追擊】MONACO ONE享受啟德收成期

準業主如想找最有發展潛力地方置業，但又不想做開荒牛，怕等周邊配套成熟等到頸都長，不如放眼啟德，這個臨海大型發展區已步入收成期，不少基建都陸續落成，想分一杯羹，就要留意啟德最新推出的樓盤MONACO ONE。

會德豐地產旗下啟德新盤MONACO ONE，坐落在啟德坊沐泰街10號，設一座樓高36層的住宅大樓，劃分為2A座及第2B座，提供492個單位，實用面積介乎319方呎至1,471方呎，間隔涵蓋一至四房戶型。

啟德最大優勢在於規劃相當完善，項目多元化，匯聚世界級地標、甲級商廈、高尚住宅群、酒店、多個大型購物熱點，以及龐大面積的綠化地帶。MONACO ONE賣點之一，就是正正前臨啟德體育園，體育園可以說是全啟德最矚目項目，最快2023年落成，將來可舉辦國際性體育盛事。區內令人期待的還有甲級寫字樓AIRSIDE，設有70萬方呎商場，旁邊還有雙子塔商廈，預計會有大型百貨公司進駐，統統都快將落成，食玩買樣樣齊。如數綠化空間，更多不勝數，除了已開放的郵輪碼頭公園、空中花園、跑道公園等，將來還有一個都會公園，落成後會是全香港最大公園。

啟德地段處九龍核心地段，四通八達，MONACO ONE亦食正交通優勢，樓盤毗鄰港鐵啟德站，步行至D出口僅10分鐘步程。另外，當局正在興建6號幹線，其中一節路段是中九龍幹線，將來開通後會大幅縮短來往九龍灣與西九龍的車程，由原來30分鐘縮減至5分鐘。

美聯物業高級區域營業董事韋文俊指，政府的起動九龍東計劃，想將啟德連同九龍灣及觀塘一帶，打造成第二個核心商業區，不少上班族都想住近公司，啟德自自然然就是他們的心水之選，所以這一帶租賃需求很強，一般新盤租盤都消化得好快。

除了生活環境舒適外，家庭客更對啟德校網趨之若鶩，小學是34校網，屬全港四大名校網之一，包括陳瑞祺(喇沙)小學等，中學則屬九龍城區，有培正中學及喇沙書院等。想知MONACO ONE更多優勢，立即去片！

--------------

了解 MONACO ONE 最新價單、銷售安排、成交紀錄冊，查詢或入票：