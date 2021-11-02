道期偏軟 日圓重越114水平
2021年11月02日 16:11
東網電視更多新聞短片
美匯指數報93.85；港匯見7.7814；離岸人民幣(CNH)報6.3981；美元兌日圓報113.71；歐元企1.1604，英鎊處1.3652。金價報1,794美元。布油報84.99美元，紐油報84.14美元。比特幣企6.1萬美元水平。道指期貨跌20點。
●市後關注點
20:30 加拿大9月建築批核
20:55 美國公布《紅皮書》
21:00 新加坡10月製造業採購經理指數（PMI）
●恒生指數全日收報25,099點，跌54點或0.22%。國企指數收報8,863點，跌35點或0.4%；科技指數收報6,314點，升34點或0.56%。主板成交1,460億港元。內房股沽壓重，藍籌股龍湖集團收挫5.5%；華潤置地及中國海外跌2.1%及2.3%。融創中國瀉9.6；世茂集團跌6.6%；富力地產跌6.9%；萬科企業跌4%；中國恒大跌2.9%。比亞迪股份反彈3%。https://bit.ly/3CBI6L2
●歐洲股市個別發展，英國富時100指數跌0.5%；德國DAX指數靠穩。
●滬綜指收跌38點，滬深兩市成交額連續第8個交易日再破萬億，電力股挫4%，煤炭及水泥股齊跌逾3%。https://bit.ly/2YcQXnG
●中國經濟：
-經濟學家警告：中國正顯現滯脹迹象。
-調查：3/4企業擬未來3年擴充大灣區業務規模。
●美兩大港全天候營運，商務部長：塞港明顯改善。
●美商會警告：中國防疫措施過嚴，將逼走外資高管。
●傳字節跳動將進行大型重組，周受資專注營運TikTok。
●再有多國下月起取消對華貿易關稅普惠制度。
●亞馬遜明年開始發射衛星，與SpaceX星鏈計劃交鋒。
●供應鏈問題緩解？iPhone 13 Pro交貨期縮短5日。
●港交所：SPAC可補充新股上市渠道不足，力求取得平衡。
●元宇宙概念掀熱潮！呢隻虛擬貨幣料成新寵。
●軟銀考慮出售資管公司Fortress。
●小麥明年收成存憂，期貨升破9年高。