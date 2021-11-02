10月工商舖買賣交投按月跌約6%

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，10月份工商舖註冊量錄482宗，按月雖跌約6%，但受多宗大手成交帶動，期間註冊金額錄約79.99億港元，按月升約3.9%。

據該行數據，上月份工商舖各類別物業註冊宗數按月全線下跌，其中商舖註冊量下跌約13.7%最多，只有126宗。其次是商廈，上月錄85宗買賣，按月少約10.5%。至於工廈註冊量有271宗，跌幅只約0.4%。

10月份涉及的工商舖物業買賣成交金額，亦以舖位表現較差，錄約23.24億元，較9月少約11.1%。而工廈則錄約26.85億元，按月跌約2.1%。不過，上月寫字樓成交總額約29.9億元，按月顯著上升約27.9%。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，近月有多個寫字樓及工廈新盤推出，銷情亦不俗，為工商舖市場交投量帶來支持，當中不乏投資者大手掃入商廈一手新盤的多層全層單位，可見投資者對本港寫字樓前景依然樂觀。

他又指，雖然近日股市波動，中港通關又未明朗化，但現時市場資金仍然充裕，除非於短期内有重大的利好催化劑，否則工商舖後市成交量料將繼續大致保持平穩，預計後市交投量會繼續在約500宗水平上下徘徊。