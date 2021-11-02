通脹潮持續！內地醋也漲價　公司預警未必有利生意

內地漲價潮持續，最新是「醋」相關。海欣食品及恒順醋業周二(2日)先後發布提價公告。

海欣食品表示，由於各原材料、人工、能源、運輸等成本持續上漲，公司決定對部分速凍魚糜製品、速凍菜肴及速凍米面製品的促銷政策進行縮減或對經銷價進行上調，調價幅度為3至10%不等，新價格自2021年11月3日起按各產品調價通知執行。

恒順醋業則指出，由於原輔材料、運輸等成本大幅上漲，公司研究決定，自2021年11月20日起對部分產品進行價格調整，調整幅度5至15%不等。公司強調，本次部分產品調價可能對公司產品市場佔有率有一定的影響，加上成本上漲因素，因此產品調價不一定使公司利潤實現增長。

針對近期食品飲料漲價潮，招商證券分析認為，本輪成本推動型提價，與上一輪相比，成本壓力更大、需求恢復更慢，預計今年第4季至2022年初板塊迎來提價潮。該行強調，行業全面復甦還要繼續等待，包材、運費成本上漲趨勢未見拐點，原材料漲幅雖然放緩，但按年依然上漲，因此未來1至2個季度處於提價過渡期，企業經營壓力依然較大。需求未完全恢復情況下，建議降低2021年第3季、第4季，以及2022年首季業績預期，警惕估值較高、預期較高的個股業績支撐不夠的可能風險。