印度擁龐大人口及市場　引晶片巨頭赴印設廠冇難度？

外媒報道，印度即將推出規模達數十億美元的資本支持及生產連結補貼計劃，以推動印度半導體發展，多個高層官員積極與台積電、英特爾、超微半導體(AMD)、富士通及聯電等外國半導體廠商進行討論。

該計劃由印度總理辦公室負責協調及監督，多個部門首長參與其中，期望吸引外國半導體製造商去印度設廠。與會官員包括印度電信部長Ashwini Vaishnaw、首席科學顧問ＫVijayRaghavan、政府智庫Niti Aayog成員VK Saraswat，以及來自產業界和學界的代表。

報道指，印度擬對半導體廠商的資本支出給予財務支持，對特定元件進口給予關稅減免等。現時，印度所需半導體幾乎靠進口，到2025年，料進口需求將由目前的240億美元激增至1,000億美元。

印度政府對此有信心，因為該國擁有龐大且增長迅速的電子產品市場，加上國防、汽車、太空、5G及物聯網等新時代技術，將吸引外國半導體廠商赴印設廠。據印度政府評估，到2025年，印度電子產品市場規模將達3,500億至4,000億美元。