筲箕灣香島錄11月首宗買賣　兩房減價100萬沽

二手業主減價套現，筲箕灣香島錄11月份首宗二手買賣，兩房戶減價100萬元，以1,250萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯周永業表示，筲箕灣香島11月份首宗買賣，單位為1座低層B室，實用面積約671方呎，兩房間隔，開價約1,350萬元，議價後減價100萬元，以約1,250萬元成交，呎價約18,629元，新買家為同區租客，原業主於2017年3月以約1,238.6萬元購入，轉售帳面僅獲利約11.4萬元。

●利嘉閣黃志佳指，西灣河嘉亨灣1座中層E室，實用面積約493方呎，兩房間隔，望鯉魚門海景，以1,250萬元沽出，呎價約25,355元，原業主於2017年4月以約970萬元購入，持貨約4年帳面獲利約280萬元，物業升值約29%，屋苑目前有約143個二手盤，一房單位入場價由740萬元起。

●美聯范浩軒指，鰂魚涌匯豪峰11月錄首宗買賣，單位為高層F室兩房戶，實用面積約451方呎，獲外區用家垂青，並搬往該區方便上班，以980萬元購入，呎價約21,729元，原業主於2015年6月以約718萬元購入，轉手帳面獲利約262萬元，物業升值約36%。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園錄得11月首宗買賣，單位為K座中層2室，實用面積約628方呎，三房間隔，叫價1,188萬元，最終以1,118萬元易手，呎價約17,803元，原業主於2003年9月以215萬元買入，持貨18年帳面獲利903萬元，單位升值約4.2倍。

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園P座極高層單位，實用面積約466方呎，兩房間隔，有新裝修，原業主專程由海外回港賣樓，近日以955萬元獲承接，呎價約20,494元，單位於2017年9月以約796萬元購入，約4年帳面獲利約159萬元，物業升值約20%，屋苑現時有233個單位放售，叫價由840萬元起。

●香港置業布家良稱，鰂魚涌太古城10月錄約50宗租務成交，包括海星閣中層C室，三房間隔，實用面積約662方呎，以約24,000元放租1個月後，獲外區夫婦洽詢，雙方議價後減價2,000元，以約22,000元租出，呎租約33.2元。

●世紀21北山嚴智贇指，天后莊苑中層A室，實用面積約530方呎，三房間隔，座向西面，享煙花海景，獲區外換樓客以1,150萬元承接，呎價約21,698元，原業主於2012年3月以663萬元購入自住，持貨9年帳面獲利487萬元，單位期內升值約73%。

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九龍區

●中原王能表示，藍田滙景花園11月錄首宗買賣，單位為3座中層G室，實用面積約612方呎，三房間隔，享內園景，最初開價975萬元，現以945萬元易手，呎價約15,441元，新買家為首置客，原業主於2013年1月以629.8萬元買入，持貨8年帳面獲利315.2萬元離場，單位升值約50%。

●香港置業胡耀才稱，啟德1號(II)第5座中層K室兩房戶，實用面積約561方呎，以約22,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，最終業主減租1,000元，以約21,000元租出，呎租約37.4元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●美聯黃育強稱，長沙灣昇悅居1座高層H室，實用面積約513方呎，兩房間隔，區內客斥資988萬元承接，呎價約19,259元，原業主於2003年9月以185.83萬元入市，轉手帳面獲利802.17萬元，升值逾4.3倍。

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新界區

●利嘉閣曾定杰表示，青衣盈翠半島12座低層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望內園景觀，以830萬元獲承接，呎價約16,211元，原業主於1998年7月以約228.3萬元一手購入，持貨約23年帳面獲利約601.7萬元，物業升值約2.6倍。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心4座中層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，加上原業主增加議幅，累減36.2萬元，而且該區受惠屯赤隧道通車，未來亦有南延線，升值潛力可觀，上述買家遂便決定以543.8萬元購入自用，呎價約11,771元。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居3座中層C室，實用面積約546匪呎，租客為區內客，考慮到熟悉區內環境，毋須重新適應，遂便決定以11,800元承租，呎租約21.6元。

●中原譚永康指，元朗錦綉花園10月共錄約7宗二手買賣，屋苑C段1街雙號屋，實用面積約1,035方呎，開價約1,480萬元，議價後以1,430萬元沽出，呎價約13,816元，新買家為用家，原業主於2018年以1,350萬元購入，持貨3年帳面獲利約80萬元，期內升值約5.9%。

●中原呂學維表示，粉嶺牽晴間10月錄約9宗買賣，剛錄6座中層C室，實用面積約570方呎，套三房間隔，議價後以748萬元獲承接，呎價約13,123元，原業主則於2001年以179萬元，持貨20年獲利569萬元離場，單位升值約3.2倍。

●利嘉閣郭建民稱，火炭銀禧花園4座高層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，近日以818萬元沽出，呎價約16,166元，原業主於2016年9月以約577萬元購入，持貨約5年帳面獲利約241萬元，物業升值約42%。

●中原侯惠良指，沙田第一城10月共錄約23宗成交，屋苑34座高層B室，實用面積約707方呎，套三房間隔，議價後以1,165萬元易手，呎價約16,478元，原業主則於2012年以580萬元購入，持貨9年沽出帳面獲利約585萬元離場，單位期內升值約1倍。

●中原黎宗文表示，大圍盛世1座北翼中層A室，實用面積約689方呎，套三房間隔，日前以1,250萬元易手，呎價約18,142元，原業主則於2012年以731萬元購入，持貨9年帳面獲利約519萬元，單位升值約71%。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍盛世3座南翼低層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，最終以1,430萬元沽出，呎價約18,890元，原業主於2011年12月以778萬元購入，持貨近10年帳面獲利652萬元，期內升值約84%。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山曉峯灣畔1座低層C室，實用面積約653方呎，三房間隔，原先開價980萬元，放盤1個月，減價12萬或1.2%，終以968萬元沽售，呎價約14,824元，原業主於2014年8月購入，當時作價537萬元，持貨逾7年帳面獲利431萬元，期內升值約80%。

●美聯李天傑表示，馬鞍山翠擁華庭8座中層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，望山景，早前叫價約770萬元放售，吸引同區客睇樓後火速決定承接，議價後終以760萬元購入，呎價約14,587元，原業主於2017年3月以約610萬元購入，轉手帳面獲利約150萬元，物業升值約24.6%。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山迎海．星灣21座中層E室，實用面積約497方呎，兩房間隔，日前以860萬元易手，呎價約17,304元，新買家為用家，原業主於2014年以505萬元購入，持貨7年帳面獲利約355萬元離場，單位升值約70.3%。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳晉海3B座中低層F室，實用面積約343方呎，一房間隔，以750萬元沽出，呎價約21,866元，原業主於2018年6月以約610萬元購入，持貨約3年帳面獲利約140萬元，物業升值約23%。

●香港置業莊家豪稱，將軍澳海天晉5座低層D室，三房間隔，實用面積約670方呎，以1,368萬元放盤6個月後，獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約1,338萬元成交，呎價約19,970元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市自住。

●中原柯勇指，將軍澳廣場2座中高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，另設儲物房，以1,000萬元易手，呎價約18,382元，上址原業主於2013年6月以566萬元買入，持貨8年帳面獲利434萬元，單位期內升值約77%。

●美聯林振聲透露，將軍澳蔚藍灣畔6座中層D室，實用面積約652方呎，套三房間隔，望山景，吸引外區換樓客承接，成交價1,130萬元，較原叫價1,180萬，議價50萬，減幅約4.2%，呎價約17,331元。