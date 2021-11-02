印度神童料明年亞洲出現饑荒　香港會否受波及？

印度神童阿南德(Abhigya Anand)預言風行全球，過去多次料中世界大局、疫情動向、環球經濟狀況，而新近的影片中，更透露全球即將面對七大災難，包括饑荒、疫情、能源、電力短缺、供應鏈中斷、極端天氣及經濟動盪。

當中又以饑荒的訊息備受關注，阿南德指出，今年冬天將有嚴寒，料明年5月前出現大寒、大雨天氣，波及亞洲及歐洲地區，而在12月10日至2022年5月間，世界各國或出現饑荒，人們要提前做好準備。

此外，影片還提及12月第二周開始，世界疫情恐再升級，英國、美國、新加坡及以色列等高疫苗接種率國家或面臨高感染率。經濟方面，印度神童指，受疫情影響，印度股市將有泡沫化擴大的可能，提醒投資者留意。

巧合的是，內地商務部亦早着先機，竟與阿南德的警告不謀而合？商務部周一(1日)印發通知，敦促地方當局保障今冬明春蔬菜等生活必需品的供應，同時鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。不過，以內地糧食自給率之高，發生饑荒幾無可能。

事實上，內地新一波新冠疫情擴散到逾半數省份，引發新一輪的封鎖及旅行限制。加上受降雨、低溫等影響，最近數周蔬菜售價飆升，甚至比豬肉還要貴。更刺激近日食品製造企業於A股及港股的股價上揚，麵食生產商克明食品一度接近漲停，桃李面包也一度漲6.5%。