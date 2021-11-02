英債難求！交易員呼籲英央行提前結束放水

綜合媒體報道，未來幾個月英國債券供應大幅減少，提高了英倫銀行(即英國央行)採取反直覺行動的可能性：結束量化寬鬆(QE)以穩定市場。

自金融危機以來，為保持低債息和有序交易，英國央行已連續超過12年購買英國國債。然而，上周宣布的比預期更大幅度的發行削減引發市場動盪，導致長期債息大跌，顛覆市場動態，曲線部分出現罕見倒掛。

這導致一些投資者呼籲英國央行盡早結束債券購買計劃，以提高市場流動性。目前，英國央行決定在12月停止QE，不過決策者可能會在本周的會議上投票決定是否提前結束。

abrdn plc駐愛丁堡的投資總監Aaron Rock說：「從現在到2022年4月，市場必須消化英國國債供應的極端稀缺，但我們的央行從現在到12月初還要從市場中拿走200億英鎊國債，會加劇這個問題。坦率地說，這毫無意義。」

令英國央行的困境變得更加複雜的是，市場幾乎完全消化周四(4日)加息0.15厘的預期。在加息的同時維持購債計劃運行，可能會發出一個令人困惑的信號。

然而，結束QE有違先前的指引。英國央行9月曾表示，未來任何政策緊縮行動都應該從加息開始，哪怕在QE結束前就達到加息條件。此外，在預算案大幅削減舉債規模之後不久就結束QE，可能會再度引發QE就是為財政大臣Rishi Sunak的大流行緊急支出提供資金的指摘。

就像最初對赤字融資的擔憂一樣，英國央行的回答可能在於市場穩定。根據周二的報告，加拿大皇家銀行資本市場的多數客戶認為英國央行應提前結束QE。該券商此前警告，會出現與2020年3月類似的流動性不足情況。

加拿大皇家銀行表示，提前結束QE必須用強烈的市場穩定理由。有趣的是，市場參與者毫不扭捏地向英國央行傳遞了這信息。