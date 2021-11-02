美股3大指數個別發展　Tesla跌5%

美股近日再創新高，惟並不意味美國人前經濟前景抱有信心。道指周二早段升49點，至35,962點；標指升6點，至4,619點；以科技股為主的納指跌26點，至15,569點。

外媒一項民意調查顯示，65%的受訪者認為現時美國的經濟狀況不佳，35%受訪者則認為經濟表現良好，較9月份時的45%進一步惡化。對於經濟前景，47%受訪者認為明年經濟會更差，只有30%受訪者認為明年會好轉。

另外，美國財長耶倫讚揚其聯儲局主席繼任人鮑威爾在任期間非常稱職。她表示，曾跟總統拜登討論下任聯儲局主席人選事宜，但沒有透露總統對此的具體計劃，只表示建議拜登挑選有經驗及可靠的人。

她又指美國經濟並未過熱，維持通脹只是暫時性的看法，並預期勞動市場及供應鏈問題將會在疫情受控後得到紓緩。

個股方面，早前宣布將購買特斯拉10萬輛電動車的租車公司Hertz，被指未就相關交易完成簽約，特斯拉股價早段曾跌5.13%至1,146美元。

美國輝瑞藥廠提高旗下新冠疫苗全年銷售預期7.5%至360億美元。藥廠跟多個國家簽署疫苗加強劑合約，並預期擴大注射疫苗年齡層。在第3季為公司帶來130億美元銷售額，高過平均預期的108.8億美元。輝瑞股價早段曾升4.07%至45.42美元。

美國運動品牌Under Armour同樣提升其全年每股盈利預測至74美仙。該企股價早段曾升18.1%至25.96美元。