新界西新盤連環開價　新界東兩盤乘勢加推

各區新盤連環開價，爭相出擊。繼新界西洪水橋的新盤上周開價後，至今距離不足一周，同區一個位於天水圍的新盤亦緊隨開價，至於新界東的兩個新盤亦乘勢加推，大規模的開盤搶客戰即將展開。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期首批98伙 折實均呎14,708元

該集團副董事總經理雷霆形容，是次為「延續盛況價」，開價吸引，稍後或會有加價空間，項目周四起開放示範單位予公眾參觀及收票。

發展商公布，首批單位面積由245至795方呎，提供開放式至四房單位。該批單位折實售價由423.8萬至1,240.46萬元，折實呎價由13,038至17,841元。

而今批入場單位為1B座2樓C1室，實用面積267方呎，屬開放式間隔，折實售價423.8萬元，折實呎價15,873元。按定價計，市值7.6億元。

今次首張價單折實平均呎價，較今年8月推出的項目1期首批折實平均呎價13,698元高約7%，新地代理總經理胡致遠指，主要是因今批單位有約20%為特色戶，故平均呎價難以比較。同時，項目緊接公布首張銷售安排，於本月6日至今年12月31日，透過招標推售80伙別墅單位。

●中原：Wetland Seasons Bay2期租金回報可近3厘

他指出，同系Wetland Seasons Park入伙後租務表現理想，呎租高見37元，預計Wetland Seasons Bay第2期租金回報可貼近3厘。

●美聯：Wetland Seasons Bay2期可吸納不少二手及向隅客

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今個月新盤續成市場市場焦點，天水圍Wetland Seasons Bay 2期周二(2日)公布首張價單，開價貼近項目第一期及同區主要二手屋苑，加上北部都會區概念帶動買家入市意欲，預料銷情會相當不俗。多個新盤相繼推出，預期11月一手交投持續暢旺，可望錄得約2,500伙水平。

據該行數據顯示，現時區內藍籌屋苑嘉湖山莊，呎價平均約1.14萬元，而栢慧豪園呎價則接近1.31萬元，相信Wetland Seasons Bay 2期的推出，可吸納不少二手及向隅客源，凍結區內購買力。他預計，項目落成後，呎租可達約35元水平，回報率約3厘。

●洪水橋#LYOS周六首輪共發售220伙

該集團高級營業經理楊桂玲指，第3張價單的50伙單位，包括20個開放式單位、15個一房單位及15個兩房單位，當中涵蓋10個前庭花園戶。據項目的銷售安排，首輪發售當日將分A組、B1組及B2組，共3輪揀樓次序。其中，A組買家須購買最少一個地下連花園單位，B1組買家最少購買一個指定的兩房單位，而B2組買家則最少購買1個及不多於兩個單位。值得留意是，「長江集團/李嘉誠基金會2,000萬元禮券疫苗接種大抽獎｣ 購房禮券的得獎者，可於第一輪揀樓前優先揀選一個單位。

●MONACO ONE 最快下周開售

會德豐地產發展的啟德MONACO ONE公布最新銷售部署，該公司常務董事黃光耀指出，項目將於48小時內開價，定價會參考同區物業與同系的GRANDE MONACO，平均成交呎價約2.6萬元，最快下周推售。項目預計將於周末開放示範單位予公眾參觀及同步收票。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目2A座名為Enzo，2B座名為Modena，共提供488個標準單位，其中一房單位實用面積介乎319至329方呎，佔整體約五成，兩房單位實用面積介乎436至492方呎，佔整體約三成，三房單位實用面積介乎522至671方呎，佔整體約兩成。

該盤周二(2日)開放示範單位與傳媒參觀。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，一房交樓標準示範單位參照2A座28樓C室，實用面積326方呎。單位客飯廳呈方形，外連露台。開放式廚房備有抽油煙機及德國品牌家電。浴室位於睡房內，並設有窗戶。

另一個交樓標準示範單位參照2A座28樓E室，實用面積445方呎，屬兩房間隔。單位客客廳與睡房同向，廚房採開放式設計，附有白色曲尺工作枱及廚櫃。主人睡房開則方正，附連工作平台。至於浴室則設有鏡櫃和浴缸。

●星凱．堤岸加推272伙 入場費由499.8萬元起

中洲置業旗下沙田星凱．堤岸加推新價單。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，為回應市場，今日原價加推6號價單，涉及272伙，折實平均呎價約20,905元，以最高15%折扣優惠計，入場費由499.8萬元起，最低呎價約16,423元。

新價單包括10個首度推出的連平台特色戶，以及首度推出位置最佳的第2座單位，整批單位包括32伙開放式戶、70伙一房戶、41伙兩房戶、74伙兩房連工作間、3伙三房戶、52伙三房連工作間。

入場單位為1座5樓C室，實用面積約228方呎，折實呎價約21,921元。呎價最低為2座6樓D室，實用面積582方呎，折實售價約955.8萬元，呎價約16,423元。楊氏續稱，項目自開售以來，上月單月沽出約690伙，佔可供發售單位近8成，套現約70億元。

●海茵莊園周末作次輪售312伙

她指出，連同首輪向隅客「復活票」計算，目前暫累收約4,000張入票，預料將於周四晚上截票。

該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏稱，該盤邀請著名設計師Yow Ko打造園林設施，除了佔地約2萬方呎的綠化園林之外，會所設施亦包括25米長戶外泳池、BBQ燒烤場、兒童樂園、瑜珈健身區等。

對於日前已完成逾96億元補地價的牛池灣清水灣道35號項目，陳表示，該價格屬可以接受的合理水平，項目發展會加入商業元素，包括有數十萬呎樓面面積作商業發展。住宅部分預計提供逾2,000伙，並視換樓客為主要客群，相信該項目有機會5年內推出。