貨車司機加薪25%！美日極度缺勞工　經濟復甦恐落空

早在疫情爆發前，美國和日本等多個經濟體對海外勞動力已經有龐大依賴。不過，在疫情肆虐下，各國採取的防疫措施隔絕海外勞動力，加上各自面對罷工潮及高齡化等問題，進一步加劇勞工短缺。眼見疫情爆發至今已近兩年，各國都期望推進經濟復甦，但缺工危機無疑是一大阻礙，那麼企業有甚麼方法應對呢？

【美國】欠勞工兼離職潮 職位空缺逾千萬

美國勞動力短缺問題已持續一段長時間，只是每年缺口都被大量勞工移民所填補，令問題不致太過明顯，但自從全球受疫情困擾，勞工移民入境延遲，造成供需時間差，問題便逐漸浮現。目前就業市場有超過1,040萬個職位空缺，仍遠高於今年5月份約950萬個。美國公布9月非農就業職位僅增加19.4萬個，遠低於市場預期的50萬個，創下2020年12月以來最小增幅，顯示缺工問題進一步惡化。

●貨車司機人工兩年漲25%

美國貨車運輸業高層主管稱，該行業正面臨近4年以來最嚴重的勞動力短缺，目前正招聘約6萬個司機。為了吸引司機應徵，貨車運輸公司自2019年以來將工資提高了25%，甚至提供逾萬美元的簽約獎金，但也未能紓緩問題，運輸延誤持續。而倉庫工人同樣出現短缺問題，恐影響接下來的消費旺季物流情況。

美國勞工部數據顯示，勞動人口離職率由7月的2.7%，升至8月的2.9%，涉約430萬人，創新高。8月離職潮中，近四成是在餐廳和酒吧工作人士；製造業和倉儲工人的離職率也在飆升，乃因需求激增、供應鏈緊縮。

●員工福利少 人才易流失

美國的離職潮適逢勞動力短缺，全國職缺逾千萬，加劇企業的不確定性。根據美國全國獨立企業聯合會(NFIB)9月調查，小企業對未來的經濟環境感到更悲觀，約51%企業表示有空缺卻找不到人填補，數字已連續3個月創新高。

外媒引述前美國勞工部長Robert Reich表示，目前不存在勞動力短缺問題，問題反而在於幼兒托育、最低薪資、危險津貼、有薪病假，乃至健康保險等方面的嚴重不足。因此，沒有投資在相關員工福利的企業，在可見的將來或會陷入困境。

●罷工潮蔓延 僱主無晒符

疫情爆發以來，美國面對着供應鏈危機及通脹高企，加上勞動力緊張，各地工會與打工仔為爭取更高工資等權益，引發全美機械、食品及醫療等行業的罷工浪潮。

美國食品企業家樂氏(Kellogg's)早前爆發規模為1,400人的罷工事件，這些勞工不滿每周7天工作制和退休制度。在公司拒絕提高工資和福利待遇的臨時協議後，美國機械設備生產商約翰迪爾公司(John Deere)約一萬名勞工亦罷工，而當地其他工會也蠢蠢欲動，籌備相關行動。

由於受法律限制，飛行員無法實施罷工，美國航空公司(AAL)的飛行員選擇在邁阿密機場舉行抗議，表達對工作條件和航班調度的不滿。歷史上也有航空公司人員罷工，當時美國政府解僱了空中交通管制員，並在他們的工會專業空中交通管制員組織(PATCO)下台後聘請了替代人員，但目前情況已大不如前，僱主很難找到員工來滿足他們的正常工作需求，更難找員工接替罷工人員的工作。

●通脹升溫 企業料照加薪留人

美國9月失業率雖然降至4.8%，但下降的主因是民眾離開勞動力市場，當地民意調查機構蓋洛普(Gallup)數據顯示，近半美國勞動人口正積極尋找新機會，就業人口雖然持續復甦，但願意回到工作崗位的人數比預期還少。外媒報道，隨着通脹壓力升溫，增加工資成本，但市場對於勞動力的需求相當龐大，預期企業願意提高薪酬來拉攏人才。

摩根大通首席財務官Jeremy Barnum在第三季財報電話會議指出，由於銀行與市場部門在過去一段時間表現強勁，因此願意給出更好的薪金條件以留住人才，但此情況可能到2022年就恢復正常水平，並補充此現象等於勞動力過盛。

疫情也激起美國民眾透過工會爭取加薪和福利，據美國勞工統計局資料顯示，工會在幾十年來的會員人數比例逐步下降，由1983年的20%，降至去年的11%以下，但今年8月蓋洛普民意調查顯示，68%美國人支持工會，創1965年以來最高，18至29歲支持工會的人更攀升至78%。

【日本】人口老化趨嚴峻 迎70歲在職時代

日本人口老化問題日益嚴重，最新數據顯示，65歲以上人士佔日本人口近三成，政府正致力推動讓健康的長者繼續就業，以確保有足夠的勞動人口去支持經濟。日本政府今年4月落實「改正高年齡者僱傭安定法」，規定企業有義務以回聘等方式，僱用有意繼續工作的高齡人士直到70歲，迎來「70歲在職」時代。不過，新規定只是義務性質，並不是強制性。

●野島電器撤僱用年齡限制

此外，為了填補後疫情經濟復甦的人力短缺，日本企業紛紛修改制度，以增加僱用高齡人士。其中日本大型家電零售企業野島電器(Nojima)上月起正式取消僱用年齡限制，接受80歲以上的新進員工。以每日門市工作5小時，一周工作4天計算，月薪約為12萬日圓(約8,200港元)。

野島電器在2020年7月已修改規定，讓員工在65歲退休後能以臨時工的身份一直工作到80歲，但由於很多員工表示，80歲以後仍然有工作意願，因此10月起更直接取消僱用年齡限制。另外，只要有意繼續工作，而且健康沒有問題，年屆即將退休的員工可與公司續簽工作合約，公司旗下員工約3,000人，目前75歲以上的員工有10人。

●個別企業延後退休年紀

另外，有不少企業開始接受更高齡的員工，農機企業久保田將由2022年4月起，把正式員工的退休年齡從60歲延後至65歲。汽車製造公司萬事得也將逐步提高退休年齡，從原定的60歲，到2030年調高至65歲。

拉鏈製造商YKK集團今年4月甚至廢除正式員工的固定退休年齡規定，只要有工作意願，正式員工可工作到任何年齡；另外，三菱化學也考慮取消固定退休年齡制。

不過，日本企業往往按年資輩份決定薪資，因此延長正式員工退休年齡恐增加企業人力資源成本。與重新僱用退休員工相比，正式員工延長退休年齡的所得工資將高出約四成，所以有企業對年長員工採用績效工資制度，以減輕薪酬成本。

●逾65歲就業率突破25%

日本傳媒指出，擴充高齡人士僱用制度的主因是人力短缺。日本國立社會保障與人口問題研究所的數據顯示，2040年日本的勞動年齡人口(15至64歲)為5,978萬人，較2015年銳減1,750萬人。同時，預計65歲以上人口將上升至35.3%。

與此同時，據日本總務省於9月發布的數據顯示，在職日本老年人的數量和比例都在增加，65歲以上老人在2020年就業率為25.1%，連續9年上升，65歲以上老年人的就業人數已連續17年增長，達906萬人。

在日本就業的老年人中，有一半由企業提供崗位。其中，近八成是兼職等非正規就業。非正規就業的老年人比10年前增加227萬人，比例上升7.6%。

●出生率降 長遠釀勞動力缺口

疫情下，日本的結婚人數不斷減少，令當地的出生率亦很大機會一同下降，反映勞動力短缺並非短期問題，反而可能會持續困擾日本數十年。

日本厚生勞動省早前發布的去年全國人口統計數據顯示，日本婚姻登記數目只有52.5萬宗，按年減少12.2%。新生嬰兒數目方面，去年日本只有約84萬名嬰兒出生，較2019年再減少超過兩萬名，是自政府進行相關調查以來、超過120年的新低。而去年出生率及總和生育率(反映平均每位婦女一生中生育的子女總數)僅分別為6.8及1.34，亦低於2019年的7和1.36。

日媒亦不看好未來的出生率，由於疫情在去年爆發，考慮到由懷孕至分娩所需的時間，對出生率的真正影響可能會在今年才浮現，意味去年並非最壞的時刻。有研究甚至認為，今年出生嬰兒很大機會首次跌穿80萬名大關。事實上，日本原預期到2030年，新生嬰兒才會少於80萬名，即現時較預期提前了近10年「達成目標」。