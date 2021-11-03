美股再創收市新高 道指上漲138點

美股周一(1日)升至歷史高位之後，在周二(2日)3大指數再創收市新高。道指收報36,052點，升138點或0.39%；標指收報4,630點，升16點或0.37%；納指收報15,649點，升53點或0.34%。

值得留意，反映小型股表現的羅素2000指數周二收報2,361點，升3點或0.16%，為自3月以來首次創收市新高。

美國金融市場表現強勁，主要由於企業業績表現強勁，以及市場對疫情後的經濟復甦感到樂觀。周二聯儲局開始召開為期兩天的貨幣政策會議，市場同時等待周五(5日)將公布的非農就業數據。

數據顯示，自1936年以來，標指在11月和12月的平均漲幅分別為1.1%和2.3%。美銀指出，在該些年份的12月內，美股有79%的時間錄得漲幅。

然而，對於後市，美國銀行策略師警告稱，聯儲局縮減量化寬鬆(QE)措施的行動及潛在加息的可能性，恐將打擊市場富裕的流動資金。美國銀行認為，股市和債券之間的背馳不會持續太久，貨幣政策環境向不利股市的方向發展，美股早晚會意識到這點，故需為股市下跌做好準備。

摩根士丹利策略師Michael Wilson亦稱，隨着聯儲局開始收緊貨幣政策，加上企業盈利增速到2022年會進一步放緩甚至可能轉虧，股市的基本面正在惡化。

個股方面，早前宣布將購買特斯拉10萬輛電動車的租車公司Hertz，被指未就相關交易完成簽約，特斯拉股價全日跌3.03%，收報1,171.97美元；Hertz股價收市升2.66%。

美國輝瑞藥廠提高旗下新冠疫苗全年銷售預期7.5%至360億美元。藥廠跟多個國家簽署疫苗加強劑合約，並預期擴大注射疫苗年齡層。在第3季為公司帶來130億美元銷售額，高過平均預期的108.8億美元。輝瑞股價全日升4.15%，收報45.45美元。

美國運動品牌Under Armour同樣提升其全年每股盈利預測至74美仙。該企股價急升16.47%，收報25.6美元。