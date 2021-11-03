美上市中概股存在退市風險　總市值逾1萬億美元

外國傳媒周二(2日)報道指，如果在美國上市約248家中資企業不符合證券交易委員會執行的審計規範，該些公司將在3年內被迫退市，總市值為1.1萬億美元，約佔美國市值的3.7%。

事實上，目前尚無迹象顯示中國會屈服。相反地，中國自7月以來發布新規定，禁止中企遵守美國的審計要求。

中國瑞幸咖啡最近發生的欺詐醜聞最終讓美國投資者自掏腰包，此事件加速將這個問題推到爭議最前線。2019年5月，瑞幸咖啡通過出售3,300萬股美國存託股票籌集5.61億美元，到2019年底，在納斯達克的股價迅速飆升近3倍，達到50美元以上。

但2020年初，總部位於三藩市的研究公司發布了一份報告，指控瑞幸存在大規模欺詐行為。同年4月，美國證券交易委員會暫停其股票交易，並以該公司故意和實質性高估年收入和低估淨虧損為由，處以1.8億美元罰款。該公司於今年2月在美國申請破產保護。

美國國會於2020年12月通過了《外國公司問責法》。美國證交會迅速跟進於2021年3月發布實施條例。根據新法律，如果上市公司會計監督委員會證明其連續3年未能審查公司的審計，美國證交會必須將其摘牌。

一些投資者仍然希望能夠在不破壞市場混亂的情況下解決更廣泛的中國公司遵守美國審計審查要求的問題。不過，中國通過加強對中企用於在美國上市的美國存託憑證的監管，收緊了對海外上市的限制。中國網信辦公室7月宣布，任何擁有超過100萬用戶數據的公司，必須在海外上市前進行安全審查。這表示，安全審查將重點關注數據在海外上市後被外國政府控制或操縱的風險。

美中經濟與安全審查委員會委員Michael R.Wessel說：「雙方各執一詞，大規模下市可能難免，我們正走在退市的道路上。」