潑冷水！蘋果共同創辦人：iPhone 13跟上一代沒分別

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)共同創辦人Steve Woznaik表示，蘋果公司最新推出的iPhone 13系列手機，跟上一代iPhone 12系列相比，並沒有甚麼區別。

Woznaik稱，很多人追求科技方面，都希望跟上最新一代的產品，但其實一些落後5、6年的產品也許已經夠用。

雖然外界普遍認為iPhone 13的電池續航力、鏡頭、玻璃硬度優於iPhone 12，但Woznaik認為兩者分別不大，而且最新的智能手錶Apple Watch跟上一代分別也不大。

Woznaik雖是在1976年和喬布斯(Steven Jobs)創立蘋果電腦（隔年改名為蘋果公司）的共同創辦人之一，但他仍毫不猶豫批評蘋果的產品和商業活動。

他在2017年曾說，他不買當時新推出的iPhone X，且對新iPhone的臉部識別軟體持懷疑態度。他當時稱，他的iPhone 8已經很好用了。

在蘋果現任行政總裁庫克寄給他一部iPhone X後，他依然批評iPhone X在使用上不夠直覺，連Lisa電腦等早期的蘋果產品都比較容易上手。

Woznaik也說，認為科技產品用戶擁有「維修自己裝置的權利」，而這樣的立場讓他和蘋果公司並不一致。