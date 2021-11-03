疫情重創！日航今年恐虧損134億超出預期

新冠肺炎疫情持續衝擊全球航空業。外媒報道，在疫情期間，日本航空為控制成本而縮減支出，今年上半年虧損與去年同期相比明顯下降，但全年虧損預計將超出預期。

日本航空今年上半年虧損1,518億日圓(約103.22億港元)，去年3月至9月半年則為虧損2,239億日圓(約152.25億港元)。公司預期全年度虧損為1,980億日圓(約134.64億港元)，市場預期為虧損1,200億日圓(約81.6億港元)。

由於日本今年疫情反覆升溫，大部分地區長期處於緊急狀態，衝擊國內觀光業，日航也受到嚴重打擊，不過日本疫情自9月稍微趨緩，周一(1日)首都東京時隔1年多，單日確診數終於降至個位數，僅9宗確診。

日航預期旅行需求將出現反彈，預計本財年第4季有望停止燒錢。日航表示，國內乘客人數10月開始增加，預估到明年3月達到疫情前水平的92%，但國際客運量仍將保持在疫情前的23%。

日媒透露，日本政府目前正考慮放寬邊境管制，擬開放短期商務客、留學生等入境，並有條件將商務客的隔離期從10天減少至3天，最快於下周一(8日)落實，不過觀光客還不在此波開放入境對象內，未來將視疫情狀況，採階段性逐步向下開放。