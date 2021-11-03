鄭勤龍：恒指需時整固　才展升浪

由卦象顯示，恒指走勢正處於《風雷益》變《風山漸》之中，在易經，「風」性為進退不定，今「益」卦和「漸」皆帶有「風」的元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢或仍然反覆，忽起忽落。

承接上周預示恒指在短期內的走勢或仍有回吐壓力的《天山遯》變《風水渙》卦，恒指上周三(27日)在25,795點開市，隨後大市連日回吐至24,972點才現反彈，昨日大市雖曾一度反彈至25,639點，不過最終由升轉跌，微跌了54點，收報25,099點，可說已應驗了有明哲保身之象，引伸為高位回吐的「遯」卦象，然而港股是否仍有延續先前升勢的空間，則有待觀察。

「益」卦的古文為水在皿上，象徵水滿溢之意，引伸為增益，然而由於「益」卦的綜卦為「損」卦，故此投資者必須慎防水滿溢後流出的「損」卦之象。

「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體形寵大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息地，引伸為「止而進」。

因此，相信恒指未來在大幅反彈之前仍然需要一段時間去整固才可以振翅高飛了。

玄學金融家 鄭勤龍