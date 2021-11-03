陳錦興：內房最壞時刻已過？可吼華潤置地

華潤置地是華潤旗下地產開發的旗艦，以城市投資開發運營商的戰略定位，構建了開發銷售型業務、經營性不動產商場業務及、輕資產物業管理業務三大主業，業務模式均衡、且具持續發展能力。截至今年六月三十日，總土地儲備面積為7,098萬平方米，覆蓋全國。

早前，國務院擬於部分地區試行房地產稅改革，市場預期試點地區將由一二線城市開始。此外，續有小型內房的境外債券未能償付，意味有違約的風險，致令內房股普遍受壓。不過，中銀保監近日提出考慮通過降低首付比例及抵押貸款相關政策支持首次購房的買家，10月份數據亦顯示內地有20個城市按揭貸款利率有所下降，開發商銀行貸款渠道亦趨向放寬，估計業務健康的內房，主體營運有望回歸正常。

雖然困擾內房的陰霾仍在，但綜合實力較強的龍頭內房股，應已釋放大部分風險。華潤置地合約銷售在最近兩個月放緩，惟隨着市場狀況回暖，料至年底的銷售將有明顯改善，這是股價的催化因素。現價6倍市盈率及6厘息，估值具抗跌力，建議29港元吸納，向上阻力位為35元，向下支持位為26元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)