道指升138點　比特幣重上6.3萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.10；港匯見7.7811；離岸人民幣(CNH)報6.4011；美元兌日圓處113.97；歐元企1.1577，英鎊報1.3613。金價處1,787.45美元。布油報84.07美元，紐油處82.86美元。比特幣升逾3%，報6.3萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●美國三大指數再創收市新高。道指收報36,052點，升138點或0.39%；標指收報4,630點，升16點或0.37%；納指收報15,649點，升53點或0.34%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,899點，跌199點或0.8%。

●即月恒生指數夜期收報24,953點，跌55點，低水147點，成交14,537張。

●美國總統拜登表示，不認為與中國的武裝衝突即將發生，但指他會格外小心，認為中美存在競爭，但避免衝突。

●紐約12月期油收報每桶83.91美元，跌14美仙或0.16%；布蘭特1月期油收報每桶84.72美元，升1美仙或0.01%。

●馬士基行政總裁Soren Skou警告稱，美國洛杉磯和長灘等港口外的塞港問題正變得愈來愈嚴重，供應鏈危機目前看不到盡頭。

●紐約12月期金收報每安士1,789.4美元，跌0.4%。

●英國富時100指數收報7,274點，跌13點或0.19%；法國CAC指數收報6,927點，升33點或0.49%；德國DAX指數收報15,954點，升148點或0.94%。

●在疫情期間，日本航空為控制成本而縮減支出，今年上半年虧損與去年同期相比明顯下降，但全年虧損預計將超出預期。