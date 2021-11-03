香港10月份PMI降至50.8　訂單需求與產量增長放緩

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，10月份香港採購經理指數(PMI)，由9月份的51.7降至50.8，顯示香港私營經濟已連續第9個月好轉，惟增長率收窄至6個月最低。

報告指出，由於本土疫情已然受控，因此企業10月份的訂單量與產量均持續增長，但擴張速度則較9月減慢。調查資料透露，惡劣天氣導致增長放緩。企業從內地與海外市場取得的出口訂單持續萎縮，業者將此歸因於疫情反覆。

為應對訂單增長，企業10月份加大對投入品的採購力度，但擴張速度較上月減慢；其走勢與採購庫存相若，後者的擴張速度亦較9月收窄。

就業方面，企業10月份曾裁減職位，乃7月份以來首次。受訪業者強調，裁減冗員和員工請辭是就業水平下跌的原因。此外，企業月內承擔的薪資成本有所加重。調查資料透露，公司除須支付更高的佣金外，還因挽留員工而加薪。

另外，供應鏈瓶頸持續，供應商於10月份繼續推延付貨，惡化程度較上月嚴重。業者表示，供應商表現倒退與內地運期延誤、限電衝擊等狀況有關。

企業10月份積壓的未完成工作量繼續增加，反映新接的訂單量雖然上升，但亦同時出現電力短缺等生產問題。價格方面，整體投入成本繼續飆升，相對於9月份接近10年紀錄的近期高位而言，10月份通脹率已見回落。綜合來說，原材料價格上漲帶動採購價格攀升，加上薪資成本走高，促使通脹率浮現。為向客戶轉嫁成本，私營企業續於10月份調升產出售價。

第四季開季之際，企業整體的營商信心增強。業者普遍預期，隨新冠疫情受控，經濟環境可望持續好轉。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，最新的數據顯示，隨着新冠疫情受控，私營經濟踏入第四季度繼續保持增長，即便10月份的擴張速度進一步收窄。

她續指，供應商由於貨源短缺、船期延誤而推延交貨期，導致成本上升，因此10月份出現供應鏈瓶頸與增長放緩並行的現象。從就業水平降低、薪資上漲來看，反映了人力不足的情況。話雖如此，私營企業對未來12個月的經營環境，依然普遍樂觀。10月份營商信心較9月增強，儘管「清零」防疫政策仍在施行，但業者認為經濟增長得以持續。