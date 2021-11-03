陳樂怡：金飾股受惠內地需求增

本周多國央行召開議息會議，焦點落於美國聯儲局上，市場已充分預期將會宣布縮減買債。然而，美國9月核心個人消費支出(PCE)指數維持強勁，第三季勞工成本指數按季增加1.3%，創歷來最快增速。市場關注會否提前加息，而目前股市尚未反映相關風險，加上內房債務危機陰霾揮之不去，企業配股集資活動日增，恒指料會再失守25,000點。

周大福在十一長假期間銷售表現強勁，同店銷售按年增長26%，主要由於婚宴帶動黃金產品及傳承系列的需求，及內地三、四線城市客戶對黃金需求增加。公司調高2022財年銷售目標以及內地開店指引，反映對營運前景具信心。公司將於本月公布中期業績，預計表現正面。估值上，周大福未來12個月預測市盈率為20倍，基於其品牌地位，股價可享估值溢價，向上阻力位為18元，支持位為14元。

此外，聯合國氣候變化大會現正舉行，各國提出減碳方案。內地重申要實現2030年碳達峰，包括加快風電及光伏大型基建、提高新能源汽車產量佔比至40%。碳中和主題繼續是市場焦點，電動車股乘勢前進。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)