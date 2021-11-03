陳樂怡：金飾股受惠內地需求增
2021年11月03日 09:00
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內地對金飾需求續增。
本周多國央行召開議息會議，焦點落於美國聯儲局上，市場已充分預期將會宣布縮減買債。然而，美國9月核心個人消費支出(PCE)指數維持強勁，第三季勞工成本指數按季增加1.3%，創歷來最快增速。市場關注會否提前加息，而目前股市尚未反映相關風險，加上內房債務危機陰霾揮之不去，企業配股集資活動日增，恒指料會再失守25,000點。
世界黃金協會公布《全球黃金需求趨勢報告》，第三季內地金飾需求達到157噸，按年增長32%，按季增長7%。受惠於金價季內調整，以及保值需求日增，黃金消費及投資需求均見提升。展望第四季，乃金飾消費的傳統旺季，加上金飾銷售在十一長假期間開局理想，預計年內表現續佳。股民宜關注加快內地布局的金飾龍頭周大福(01929)，以及估值存折讓的六福集團(00590)。
周大福在十一長假期間銷售表現強勁，同店銷售按年增長26%，主要由於婚宴帶動黃金產品及傳承系列的需求，及內地三、四線城市客戶對黃金需求增加。公司調高2022財年銷售目標以及內地開店指引，反映對營運前景具信心。公司將於本月公布中期業績，預計表現正面。估值上，周大福未來12個月預測市盈率為20倍，基於其品牌地位，股價可享估值溢價，向上阻力位為18元，支持位為14元。
此外，聯合國氣候變化大會現正舉行，各國提出減碳方案。內地重申要實現2030年碳達峰，包括加快風電及光伏大型基建、提高新能源汽車產量佔比至40%。碳中和主題繼續是市場焦點，電動車股乘勢前進。
投資者除可繼續留意優質可再生能源及電動車產業鏈之外，豪華車經銷商亦具回調吸納價值。其中，永達汽車(03669)第三季盈利優於預期，值得留意。儘管汽車業內產量仍受制於晶片短缺，但第四季情況料有改善，長遠內地消費升級趨勢不變，豪華車供不應求，利好經銷商利潤率。展望未來，永達將受惠於保時捷的新車周期，還會加大與新能源汽車品牌合作。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)