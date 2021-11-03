金管局：商業數據通今日進入試行階段　料2022年底推出

金管局積極推行「金融科技2025」策略下多項關於數據、跨境金融科技合作、人才發展、央行數碼貨幣和資金援助的舉措，進展良好。

1、數據：金管局致力協助中小企業運用數據獲取融資，並已順利完成「商業數據通」技術可行性的概念驗證研究。「商業數據通」今日(3日)進入試行階段，將涉及8組銀行和數據提供方的合作，並預期於2022年年底正式推出。

2、跨境金融科技合作：中國人民銀行金融科技創新監管工具與金管局金融科技監管沙盒將會進行聯網對接，消息公布後的1星期內，已有大約10間香港銀行表示有興趣通過聯網於香港和內地大灣區城市測試其跨境金融科技項目，當中約一半項目與「跨境理財通」有關，或可應用於「跨境理財通」的場景。

3、人才發展：「金融科技先鋒聯網」將會增設導師網絡，來自學術界、金融界、科技或金融科技行業的導師會向金融科技碩士生提供專業意見和分享行內經驗。此外，金管局與4間本地大學已簽署諒解備忘錄，就發展金融科技人才等範疇加強合作。

4、央行數碼貨幣：為建立可用於跨境支付的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」(mBridge)平台，金管局今日聯同參與的央行機構(包括泰國央行、人民銀行數字貨幣研究所及阿聯酋央行)及BISIH轄下香港中心公布了mBridge項目下15個潛在商業用例。其中一個用例挑選了跨越4地、11個不同行業的貿易結算交易作為樣本，於平台上展開了測試，預計於2022年進入試行階段，目標是發展出能夠支援整個國際貿易結算流程的系統。

5、資金援助：為推動創新和鼓勵銀行與本地科技公司合作，合規科技和網絡安全等範疇的合資格項目可通過金融科技監管沙盒3.0向創新科技署的「公營機構試用計劃」申請高達100萬港元的資助。

另外，金管局今日與投資推廣署合辦本港金融科技界的旗艦活動「香港金融科技周2021」，提供平台予世界各地的參與者分享創新想法、經驗和獨到見解。繼6月公布「金融科技2025」策略後，金管局公布2項新舉措，進一步加強香港的金融科技力量。

其中金管局與國際結算銀行創新樞紐(BISIH)轄下香港中心完成了Project Genesis，成果之一是完成了在香港向零售投資者發行代幣化綠色債券的概念認證，金管局會進一步研究透過政府綠色債券計劃試行發行代幣化綠色債券的可行性。

至於反洗錢合規科技實驗室(AML Regtech Lab，簡稱「AMLab」)系列，金管局推動合規科技應用的工作進入新階段，並將於11月5日與數碼港合作推出AMLab系列，5間銀行將會率先聯同數據專家首次應用合成數據，探索使用數碼足印進行更全面的網絡分析。AMLab將加強銀行的能力，以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失。

金管局總裁余偉文稱，距離公布「金融科技2025」策略至今只有短短5個月，金管局全方位實踐策略，取得長足進展，並豎立了不少重要的里程碑；會繼續加大力度發展金融科技，把握機遇，全力建立蓬勃的生態圈，令各階層人士日常得以體會金融科技的價值，享受金融科技帶來的好處。