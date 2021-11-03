【高盛推介】騰訊高位回調逾1成 資金積極部署好倉
2021年11月03日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(2日)跌約1.2%，周三(3日)則早段失守460港元水平後反彈，現報466.8元，升約0.6%。進而觀察騰訊早前表現，可見股價自兩周高位的515元回調超過1成，周三早段更回落至450元水平的近兩個月的低水平。
有券商指騰訊作為全球最大遊戲公司及中國最大社交平台，在遊戲中提升社交參與度的戰略，以及海外遊戲相關投資等，將在元宇宙發展有助於推動海外遊戲收入及利潤增長。該行下調目標價至748元，但維持對騰訊的「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低積極部署好倉，過去3個交易日共錄得約1.54億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約9,700萬元。周二流入牛證的資金則有約2,020萬元，並較集中在440元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見騰訊於周二獲北水轉向買入，錄得約8.1億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價500元以下、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高的騰訊購(28299)。熱門選擇可留意屬行使價500至530元間、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高的騰訊購(23013)。中期選擇可留意屬價外的騰訊購(28172)。牛證方面可留意騰訊牛(59285)，與現價有約40元收回距離。
騰訊購28299，行使價497.08元，2022年1月25日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、行使價500元以下、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高。
騰訊購23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿11.2倍，熱門、行使價500至530元間、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高。
騰訊購28172，行使價550元，2022年2月23日到期，實際槓桿10.0倍，中期、價外。
騰訊牛59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近47元收回距離牛證。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的騰訊沽(26309)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(29496)。熊證方面可留意屬貼熊的新上市騰訊熊(67169)，與現價有約40元收回距離。
騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。
騰訊沽29496，行使價415.68元，2022年01月26日到期，實際槓桿8.6倍，價外、低街貨。
騰訊熊67169，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，新上市貼熊。
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