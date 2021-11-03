【瑞通推介】恒指再跌穿兩萬五　資金撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局展開議息會議，美股連續3個交易日創收市新高，道指周二(2日)收報36,052點，升138點或0.4%。恒指周二收報25,099點，跌54點或0.2%，連跌6個交易日，累挫逾1,000點。周三(3日)早段跌勢未止，曾跌近200點，失守25,000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,700萬元，反映投資者預期港股跌勢未止。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

友邦保險周三早段跌2%，跌穿周二即市低位，回至86元水平，再創1個月低，其3個月貼價認購期權引伸波幅近3日升約1個波幅點子，至25%水平，周三早段有資金留意其近及遠牛。

阿里巴巴旗下天貓平台在雙11活動周一(1日)開售首小時，超過2,600個品牌的成交額已超過去年11月1日全天，預售反應遠超預期。另外，阿里巴巴全資持有的雅虎中國宣布，由11月起，用戶無法從中國大陸使用雅虎的產品與服務。阿里巴巴周二最多上漲4.6%至166.9元，其後升勢逐步回順，全日收升1.3%於161.6元，結束兩日跌勢。周三早段回落逾2%，曾低見158元。周二分別有逾30萬元和逾330萬元淨流出其好倉和淡倉。

快手周二曾飆8%，高見107.9元後遇阻，盤中一度倒跌，收市企100元，微升0.1%，終止4連跌走勢。快手管理層近日重新分工，聯合創始人宿華辭去首席執行官一職，由另一位聯合創始人、首席產品官程一笑接任。快手周三早段最多挫近5%，回落至95元水平。周二有逾20萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾100萬元流入。

據報本周共有1萬億元人民幣逆回購到期，另本月中下旬有1萬億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期，資金緊張問題拖累內銀表現。招商銀行周二高開1%後沽壓持續，曾挫近6.9%至62.4元，收市維持5.7%的跌幅，報63.15元，是表現第二差藍籌，一舉跌破多條移動平均線。周三早段於63元水平爭持上落。周二有逾170萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾190萬元淨流出。

中國海洋石油周二升抵8.7元的20天線水平後未能順勢突破，倒跌0.8%收市，報8.47元。石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將於周四(4日)舉行會議，以審視產油政策，紐約期油周二微跌。另中海油管理層近日指集團會爭取年底前完成在A股上市的計劃。中海油周三早段略回，低位守8.4元。周二有逾210萬元淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

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