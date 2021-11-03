微軟拓元宇宙商業應用　虛擬世界開會不是夢...

元宇宙(metaverse)一躍而成未來科技發展新趨勢，軟件龍頭企業微軟不甘後人，宣布將推出結合虛實的新版視訊會議軟件「Mesh for Microsoft Teams」，將可使用虛擬人像露臉、在虛擬世界以PowerPoint幻燈片進行簡報，落實打造元宇宙在商業應用。

微軟表示，「Mesh for Microsoft Teams」仍在測試階段，預計明年上半年推出，能讓企業打造沉浸式環境，讓員工在虛擬世界開會、分享Office檔案，以及利用人工智能(AI)模擬個人動作及手勢進行簡報。

Mesh是微軟結合虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)的技術，透過HoloLens等眼鏡使用，若沒有裝置可顯示3D人像，仍可顯示2D人像。

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)表示，元宇宙在商業應用即將成真，他已經利用新技術造訪一所英國醫院的新冠肺炎病房，一間豐田汽車工廠，以及國際太空站。他指出疫情讓這類商業應用躍居主流，雖然消費性產品看起來還是帶有濃濃的科幻感。

微軟副總裁Jared Spataro表示，顧問公司Accenture已經利用微軟的軟件打造和實際世界一模一樣的「數碼總部」，在疫情期間為超過1萬名新員工合共舉辦超過100場迎新活動。百威英博(AB InBev)則創造和現實一樣的釀酒廠及供應鏈，讓釀酒師在虛擬世界工作。他續稱，我們可以進入元宇宙世界的百思買，感受產品陳列和試用產品。目前的網站和現實世界的體驗與連結還沒有很強。

為了強化虛實連結，微軟下月將推出「Dynamic 365 Connected Spaces」，讓人們可以造訪零售賣場或工廠並互動。此外，Xbox遊戲平台將在微軟的元宇宙陣營佔有一席之地。