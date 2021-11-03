南韓Kakao Pay上市首日大漲1倍　螞蟻持股近4成

南韓最大手機支付應用程式Kakao Pay周三(3日)在首爾股市掛牌，股價即爆升超過1倍。公司表示，未來準備推出手機股票買賣服務，將尋找跨國金融科技公司合作，進軍海外市場，潛在目標包括中國、東南亞和歐洲。Kakao Pay是次IPO集資約1.53萬億韓圜(約101億港元)，當中超過一半將用作併購。

Kakao Pay招股價為每股9萬韓圜，開市已倍升至18萬韓圜，之後曾飆至23萬韓圜，令其市值躍升至南韓第14大股份，排在浦項鋼鐵之後。

Kakao Pay母公司Kakao目前仍是最大股東，持有48%股權，而螞蟻集團旗下的支付寶新加坡(Alipay Singapore Holding)持有39%股權。

Kakao Pay由2014年開始提供支付服務，目前擁有3,600萬名用戶，去年全年交易量達到 67萬億韓圜，預期今年將達到100萬億韓圜。新冠肺炎疫情期間，電子支付盛行，Kakao Pay去年營業額激增超過一倍，至2,840億韓圜，淨虧損縮小至250億韓圜；今年上半年營業利潤為26億韓圜。