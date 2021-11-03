【高盛推介】港交所回調至半個月低位　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所股價連日回調，跌至半個月低位。周三(3日)低開約0.2%後曾反彈，但及後轉跌且跌幅擴大，最低見455.8港元，為半個月低位。進而觀察港交所近期股價表現，過去5個月股價回調至450元水平見資金趁低吸納並獲支持，現報461.1元，跌0.5%。

有券商指目前監管機構正全力研究港交所南向交易的股份擬額外設人民幣報價的實行方案。該行料一旦實施，將長遠可推動人民幣衍生工具的業務。該行重申對港交所「買入」評級，目標價640元。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約970萬元資金流入認購證。

牛熊證方面，牛證及熊證於周二(2日)均獲資金繼續流入，分別集中在440元及500元收回區域的產品。

港交購25271，行使價520元，2022年1月28日到期，實際槓桿13.4倍，高槓桿、低街貨。

港交購29202，行使價500元，2022年1月26日到期，實際槓桿12.6倍，貼價、低街貨。

港交購26317，行使價525元，2022年10月31日到期，實際槓桿5.7倍，低面值、中長期。

港交牛64927，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率20倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交沽25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿9.1倍，中期、低街貨。

港交熊53617，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，高槓桿貼熊。

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