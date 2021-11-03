標普料明年內地住宅銷售縮10%　2023年至少跌半成

信貸加上房策收緊，內地樓市步入下行周期，評級機構標準普爾預計，2022年內地全國住宅銷售將按年減少10%，2023年再下跌5%至15%。

該行信貸分析師Matthew Chow表示，明年樓市銷售情況，可能比起銷售下跌8%的2014年更差，但仍好過爆發全球金融海嘯的2008年。無論從房企或者政策制定的層面，銷售下跌10%並非世界末日，而是一個可以容忍的程度。

他引述該行的基礎情境分析，即銷售減少一成時，大部分在評房企可以容忍流動性壓力。就算銷售跌幅擴至20%，或者銷售維持跌一成，但房企未來12個月有三成信託貸款到期及三成少數權益債務需償還，兩個情境分別只有22%及37%的在評房企流動性被削至「不足(less than adequate)」、即流動性比率少過1.2倍，或者「弱(weak)」，當中大部分受影響房企處「B」級信貸評級。

他指出，這些流動性較弱的房企，通常都是集中在某地區發展、規模較細，以及資本結構不平衡及大量債務短期內集中到期等。

該行信貸分析師Aeon Liang認為，樓市下行的影響主要體現在成交方面，由於各地政府設限跌令，料樓價最多跌3%。目前政策環境下，很多樓市買家面臨缺乏按揭貸款的問題，導致銷售下行，以高線城市尤甚。需求不足的主要是一些非常弱的低線城市。

該行預計，當局仍會維持對房地產行業的調控政策，但可能出現政策微調，直到大部分房企在滿足「三道紅線」要求，或者當局見到預期目標實現，屆時房策才可能出現一些放鬆。