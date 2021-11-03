瑞信：冀晶片供應問題明年獲緩解　5G將觸及1500人幣手機

瑞信中國科技和電信行業研究主管王曉瓊在瑞信中國投資論壇上稱，該行仍看好能由內地新基建題材中獲益的公司，即使今年監管因素引發市場擔憂，但預計數據通信在明年將會加速增長，5G建設將繼續推進。

王指出，5G建設大約需時10年，幾乎是4G建設周期的2倍，也意味資本支出和基站需求將顯示更長久的尾部效應。隨着營運商啓動大規模共建共享、政府開放更多頻譜用於5G服務，內地5G資本支出將在明年達峰，之後5G建設或會趨於常態化，資本支出預計將放緩，投資重心部分轉向工業互聯網配套能力建設。

她續指，與過去發展4G相比，目前營運商在5G的投放較為審慎，他們正觀望物聯網、AR等迎來爆炸性發展；而5G手機滲透率亦受到疫情和晶片供應短缺的限制，展望明年晶片供應問題有所緩解，成本可以下降，將5G延伸至1,500元人民幣價格水平的手機。

瑞信中國醫藥研究主管黃暘在同一論壇上表示，到2025年，內地醫療保健支出預計將從目前的7至8萬億元人民幣，增加到12萬億元，受惠於此帶來的需求，商業健康險保費的年複合增長率可達近20%。他指出，内地醫藥價格下降對專注仿製藥的公司衝擊較大，因此該行較為看好創新藥行業前景，料未來3年該市場將增長約18%，達到2,550億元，並成為國內醫療保健行業發展的主要驅動力。