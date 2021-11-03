供應鏈瓶頸有救？對沖基金大亨推薦港口實行「以櫃易櫃」

供應鏈瓶頸持續，對沖基金大亨阿克曼(Bill Ackman)近日發文推薦貨櫃貨運軟件公司Dray Alliance行政總裁Steven Wen早前的建議，指是解決問題的好辦法，應加以實施。

Wen早前指出，目前港口提取貨櫃過程不足20%是「雙向操作(dual transactions)」，即「以櫃易櫃」，交空櫃後再提取新櫃出貨。他表示，若靠現行的人為調度，同樣的流程則需要2至3架貨車走一轉港口；他同時警告，情況持續的話，亞洲的貨輪最終會沒有空貨櫃可運貨至美國，再變成所有商品大缺貨。

因此Wen建議，進行「雙向操作」的貨車可享不必預約就能入港的待遇；另外，洛杉磯港和長堤港應另開快速出入口給執行「雙向操作」的貨車，令他們不必和那些等候拖板車的貨車一起排隊；最後，由總統或加州州長發布行政命令，允許所有拖板車，不管所屬公司為何，都配合「雙向操作」。

據報，洛杉磯港和長堤港的主要瓶頸，在於貨車缺乏用來運送貨櫃的拖板車(貨櫃拖架)，所以Wen主張的「雙向操作」，先載來一個空貨櫃，再載走滿載的貨櫃，便能釋出拖板車。