證監會：正檢視虛擬資產監管框架是否繼續適合

香港證監會副行政總裁梁鳳儀出席一個論壇時表示,正檢視三年前引入的虛擬資產監管框架,考慮是否適合,或應否需要作出修改,並正與香港金融管理局緊密溝通,以在評估完成後發出聯合通函,預期可以在相同業務、風險及原則(same business, same rules and same risks)的框架進行。

她指出,虛擬資產市場在過去3年出現很大轉變,又重提2017年首次代幣發(ICO)盛行,當時許多所謂的產品實際上是騙局,造成嚴重的消費者保護問題,並引起監管機構關注,強調隨着加密貨幣活動的蓬勃發展,不能放任投資者不受保護,促使當局2018年宣布了虛擬資產監管制度。

她又說,近數月收到一些金融機構查詢,期望向私人銀行客戶及專業投資者提供虛擬資產及加密貨幣交易服務。不過,當中涉及非常複雜,因為監管環境仍然不平衡,例如一些持牌公司希望通過充當介紹代理人或通過在虛擬資產平台開設的綜合帳戶安排向客戶提供加密貨幣交易服務,並需要考慮客戶會否面臨過度風險及為客戶評估其金融知識等,以及會否容許零售投資者投資相關產品等。

梁鳳儀指,證監會作為監管機構,要提供清晰的監管指引,以支持行業的健康發展,強調良好的監管,將有助金融科技公司及其服務發展,讓它們可以在安全的環境中營運,從而提升投資者的信任。

她說,將繼續採用務實的方法,提供一個明確的監管環境,以促進創新、市場發展和投資者保護。