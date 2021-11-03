油價跌逾1% 道期偏軟
2021年11月03日 16:11
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美匯指數報94.1；港匯見7.7817；離岸人民幣(CNH)報6.3979；美元兌日圓報113.93；歐元企1.158，英鎊處1.361。金價報1,781美元。油價跌逾1%，布油報83.22美元，紐油報82.35美元。比特幣企6.3萬美元水平。道指期貨跌18點。
●市後關注點
20:15 美國10月ADP系私人職位增長數據
23:00 美國工廠定單（按月）
23:00 美國10月ISM服務業採購經理指數
●恒生指數全日收報25,024點，跌74點或0.3%。國企指數收報8,856點，跌6點或0.08%；科技指數收報6,273點，跌40點或0.65%。主板成交1,198億港元。https://bit.ly/2ZLRWvX
●滬綜指收跌7點，滬深兩市成交額連續第9個交易日破萬億，元宇宙概念股佳創視訊及易尚展示升停板。https://bit.ly/3w80aKs
●中國經濟：
-中港貿易金融區塊鏈平台完成第二期對接，進入試行階段。
-中國10月財新服務業PMI升至53.8，勝預期。
-瑞信：內地缺電長遠利可再生能源業，看好新能源汽車。
●新西蘭批准RCEP，預計明年1月1日正式生效。
●香港10月份PMI降至50.8，訂單需求與產量增長放緩。
●標普料明年內地住宅銷售縮10%，2023年至少跌半成。
●微軟拓元宇宙商業應用，虛擬世界開會不是夢...
●瑞信：冀晶片供應問題明年獲緩解，5G將觸及1,500人民幣手機。
●別盲目跟風！上海有人擲畢生積蓄逾20萬買魷魚幣「輸光」。
●騰訊發布自研3款晶片，呢款已試產...
●美上市中概股存在退市風險，總市值逾1萬億美元。
●潑冷水！蘋果共同始創人：iPhone 13跟上一代沒分別。
●拜登：中美存在競爭，但避免衝突。