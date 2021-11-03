財匯局2019年以來僅完成7宗調查

具上市公司核數師監管職能的財務匯報局指，截至2021年3月底止18個月內，共接獲77份舉報人的事項報告，其中67份與可跟進的指控有關，其餘10份是財匯局職能範圍。當局已處理43宗於2019年以來進行中的調查，展開25宗新的調查及完成7宗調查。

財匯局主席黃天祐表示，作為香港的獨立核數師監管機構，財匯局有責任保障公眾利益，認為有關報告不但能作為溝通和教育用途，亦有助於公眾監督該局在查察和調查方面的監管表現。

財匯局行政總裁馬力希望，能透過相關報告，提醒香港上市公司的董事、審計委員會及管理層，對不遵從會計規定事及審計失當行為的常見問題多加注意，並期望他們能夠採取及時行動，以免重蹈覆轍，提高上市公司財務匯報及審計質素。

據調查報告結果，最常見的審計失當行為領域包括未能充分進行項目質素監控審視程序及未有妥善進行審計以取得足夠適當的審計證據以供發表意見，均超過八成。未能行使適當專業懷疑態度及專業判斷，則錄72%，而46%則是需要編製者作出重大判斷和估計的審計事宜。

調查部主管林穎志表示，據該局調查及查訊發現， 財務匯報不遵從事宜多數涉及在財務匯報中需要管理層作出重大判斷及估計的領域。 最常見的例子為公允價值計量和減值評估，這兩方面經常在企業合併、金融工具或其條款變更、涉及非金融資產的交換以及向客戶提供商品或服務的合同的會計處理中出現。同時發現，這些也是核數師的相關工作導致實際或潛在審計失當行為的最常見的領域。