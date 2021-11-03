美國炒樓網裁員二千人　經濟陷泡沫爆破邊緣？

美國上市企業業績對辦，驅動美股迭創新高，不過更多迹象顯示，當地經濟陷泡沫爆破邊緣。外媒報道，美國最大房地產網站Zillow宣布，將關閉其「炒樓」業務Zillow Offers，並裁員25%，即大約2,000人，並料錄超過5億美元的資產損失。

Zillow於2019年12月推出Zillow Offers業務，允許房主將他們的房屋以現金形式出售給Zillow，消除了冗長的投標、銷售和成交過程，同時不必擔心在將其投放市場之前進行昂貴的維修。然後Zillow會負責必要的修繕工作，與當地承包商合作完成一些項目，例如重新刷漆、維修空調設備，以及其他典型的房主為出售房屋而做的工作。

Zillow預測2021年的房屋銷量將增長21%，房價將錄得兩位數百分比的漲幅。不然該公司顯然錯判了美國樓市，從今年夏天開始，炙手可熱的房地產市場開始降溫，在最大的炒樓市場之一美國鳳凰城的競爭對手開始撤出炒房活動。

目前Zillow已將250套鳳凰城住宅掛牌出售，平均賣出價格較買入價低6.2%。數據發現，全國範圍中，Zillow有66%的房屋賣出價格低於買入價，平均賣出價格較買入價低了4.5%。