中原向#LYOS買家提供收租保險計劃
2021年11月03日 17:18
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長實集團(01113)洪水橋#LYOS將周六(6日)首輪推售220伙，截至昨日(2日)已收票逾5,300張，中原地產為配合該項目銷售，向該盤買家送出兩年的「中原收租保」。在首輪銷售日，凡經該行購入分層單位或前庭花園戶的首30名買家，並於入伙後，經中原租出單位，便可獲贈該保險優惠，總值高達5.88萬元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》無加辣亦無減辣，並大力發展新界北及基建配套，後市轉趨明朗，刺激入市氣氛上升，近期一、二手市場明顯轉旺。10月份一手市場錄約1,600宗成交，屬於高水平。今年首10個月一手成交量約1..45萬宗，預計11月樓市更暢旺，一手成交可達2,000宗。
該行屯門、元朗、天水圍及青山公路高級資深營業董事方啟明則稱，根據中原樓市數據，洪水橋北新發展區目前物業平均樓齡達22年，私樓總存量共4,093伙，平均每伙實用面積約649方呎。同時，過去10年，該區樓價升幅近兩倍，而同期全港平均實用呎價升幅只有約一倍，反映洪水橋樓價升幅跑贏大市。他預期，區內新盤#LYOS料掀起搶購潮，料租金回報率可達2.5厘至3厘。