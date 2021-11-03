【歷來最貴】中環新海濱3號用地由恒地以508億元奪得

發展局今日(3日)公布，中環新海濱3號用地(即內地段第9088號)透過以「雙信封制」方式公開招標，批予恒基兆業地產，批租期為50年，中標價為508億元，料為本港歷來單一地皮最高成交價。

該項目採取「雙信封制」方式招標，以綜合考慮設計和地價因素。是次「雙信封制」的價格建議和非價格建議的評分比重相同，各佔百分之五十。標書評審委員會按照招標文件的準則評審標書後，最終中標財團的價格建議和非價格建議的得分均是最高，總分共得100分(在價格建議和非價格建議的個別評審中，表現最好的標書會獲取滿分)。

是次招標共接獲6份標書，其中4份標書未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本要求。換而言之，有2份標書(包括中標者在內)在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，而中標者最終總分較高而勝出。政府會根據早前公布的安排，在完成交易程序後，公布另一份符合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。

事實上，恒地於近4年間已第二度奪得中環地皮，對上該集團於2017年5月就以232.8億元投得中環美利道商業地，以該地皮最高可建樓面約46.5萬方呎計，樓面呎價達約50,063元，地價及呎價都創當時全港新高，其中呎價紀錄至今仍未被打破。

上述大型商業地面積逾51.63萬方呎，可建總樓面約161.5萬方呎，當中不包括賣地條款要求興建或重置的公眾或政府設施，如郵政總局及天星碼頭停車場等，以中標價計算，平均每方呎樓面地價逾31,462元。

發展局發言人表示，政府的願景是將3號用地打造成香港的嶄新地標，一個以人為本、着重可持續發展和城市設計，以及與四周環境融合的典範。中標的設計方案以「橋」作為整個發展的設計概念，希望透過項目建設一個世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融合，更能使海濱朝氣蓬勃。

中標的設計方案建議興建3座建築物，建築群外觀旨在突顯香港作為亞洲國際城市的形象。當中，最接近海濱的建築物將作多用途之用，另外2座則作辦公室用途。建築物之間將預留間距提供多條通風廊及都市窗戶，為發展項目帶來自然通風及自然光。項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少2.5萬平方米。天台將設有一個名為「Horizon Park」的相連平台串連起3座建築物，公眾可在平台上多角度眺望中環景緻和維港景色。平台將以植物營造空中森林，同時提供草坪、緩跑徑及戶外空間予公眾使用。設計方案亦建議串連起中環現有的行人網絡，由內陸一直連接中環海濱及周邊地方，並提供一條行人通道由中環港鐵站接駁至發展項目。

3號用地的招標期由2020年12月18日至2021年6月18日，較一般現金招標為長，以提供足夠時間予有關人士準備標書。政府根據一貫的採購及招標程序，成立了標書評審委員會，由發展局常任秘書長(規劃及地政)擔任主席，成員包括來自發展局工務科、規劃署、建築署和康樂及文化事務署的高級首長級人員。政府就是次招標委任了多名分別具有建築、園境建築、規劃、屋宇測量、城市設計、公共空間創造和社會發展等專業背景的人士擔任獨立技術顧問。

3號用地的發展籌備多年，經過兩輪廣泛公眾參與活動，於2011年完成《中環新海濱城市設計研究》，後來城市規劃委員會（城規會）於2016年批准用地的規劃大綱，為用地的發展參數和設計提供重要指引，亦為是次招標的要求提供基礎。在完成賣地程序後，中標者須按中標的設計方案擬備總綱發展藍圖，並提交予城規會批准。根據賣地條款，3A和3B用地須分別於2027年12月31日或之前及2032年12月31日或之前完工。