【新盤追擊】堅尼地城鐵路盤KENNEDY 38登場

港島西堅尼地城地理位置優越，能瞬間直接核心商業區，但亦能保持寧靜小社區的舒適生活環境，這一帶的住宅物業有一定吸引力。該區罕見新盤KENNEDY 38登場，旋即成為市場焦點。

KENNEDY 38坐落在卑路乍街38號，既具鐵路優勢，距離港鐵堅尼地城站步程只是2分鐘。該盤住戶乘坐港鐵的話，搭4個站即達中環站，車程僅8分鐘，對中環上班族來講極具吸引力。

美聯物業首席高級營業經理方啟祥表示，早在當局決定建港島西延線時，已有很多發展商看好這一帶的前景，開始插旗，著力發展高尚住宅項目，惟這區全無官地，只靠發展商收購舊樓重建，新供應不多，對上一次已是2016年入伙的IMPERIAL KENNEDY，亦只提供百餘伙。

KENNEDY 38這個罕有項目，由3間本地大型發展商聯手策劃，括新鴻基地產、恒基地產以及會德豐，提供341伙，主打細單位，當中開放式佔三成，一房戶佔六成，其餘一成單位屬兩房及三房連平台或天台的特色戶。KENNEDY 38不單止屬鐵路盤，亦都鄰近海濱，部分高層單位可享開揚海景。

堅尼地城近年因鐵路伸延至此，而注入活力，展現新面貌。以該區的科士街為例，原為車房集中地，近年變身「小蘇豪」，轉營餐廳或酒吧進駐。堅彌地城新海傍亦都是年輕人打卡勝地，影海景靚相是指定動作。毗連還有卑路乍灣海濱長廊，當局以新模式運作，加設不少獨有的有趣設施，男女老幼都適合的好去處。區內還有其他康體設施，如堅尼地城公眾泳池、卑路乍灣公園等。

要滿足日常生活所需，KENNEDY 38則可前往附近的西寶城商場，以民生商店為主。另外還有士美非路市政大廈，有齊街市及熟食中心等，距離樓盤步程亦只是4分鐘。

KENNEDY 38另一優勢是鄰近香港大學，只相距10分鐘車程，不少學生及教職員都會租住附近物業。中小學方面，樓盤亦位處名校網。想知KENNEDY 38更多賣點，立即去片。

--------------

了解 KENNEDY 38 最新價單、銷售安排、成交紀錄冊，查詢或入票：