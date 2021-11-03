調查：4成人想移民　恐逾41年先儲夠錢

香港首家網上人壽保險Blue委託生活易於今年10月進行一項「港人儲蓄習慣調查」，透過網上問卷訪問598名年齡介乎20至49歲的香港人，發現人每月平均儲蓄約5,000港元，佔每月薪金約25%。而男士比女士在儲蓄計劃上較為進取，平均每月儲蓄多1,000元。

超過4成受訪者有計劃移民，當中近6成表示將於5年內離開。有超過7成受訪者認為需要至少250萬元或以上預算才適合移民，但以人均每月儲蓄5,000元計算，5年後的總儲蓄只有30萬元，與移民預算目標相距甚遠。依調查結果，若要在5年內移民，除非人每月平均儲蓄逾41,000元，否則恐要逾41年才能夠將儲蓄達致250萬元的移民預算目標。

根據調查，供樓或租樓是導致難以儲蓄的主要原因(37%)，其次為喜愛花費在吃喝玩樂(30%)和購物(29%)。單身一族均認為喜愛吃喝玩樂、購物及旅行是阻礙儲蓄的三大因素。

調查發現，超過7成人曾因投資而虧損10萬元以下。有5成受訪者會選擇銀行存款為儲蓄工具，其次為投資股票、基金及債券(17%)、儲蓄保險(11%)，僅得9%選擇銀行定期存款，而且有6%的受訪者會將儲蓄資金存放於家裡。

Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，港人一直期望增加財富收入，但普遍缺乏投資知識或因投資失利而未能選擇合適的儲蓄計劃，Blue推出WeSave定息儲蓄保S3(高息版)限時限量優惠，於5年保障期內均享保證回報。