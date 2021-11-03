國際金融公司夥金管局設氣候相關投資平台

國際金融公司(IFC)今日(11月3日)公布，將與香港金融管理局(金管局)及其他機構投資者合作，設立符合《巴黎協定》、總值30億美元的全新環球氣候相關投資平台。

此新項目「聯合貸款組合管理計劃(MCPP) One Planet」將來自機構投資者的資金與IFC本身的資金結合，以增加提供予新興市場私營公司的氣候相關負責任投資。

MCPP One Planet將設立全球首個符合《巴黎協定》的跨界別新興市場貸款組合。這項融資安排讓機構投資者可直接對新興市場的可持續貸款提供資金，從而讓投資者增加對這類資產的投資，並提高其組合中可抵禦氣候變化發展的投資份額。

IFC董事總經理Makhtar Diop在COP26氣候峰會上表示，MCPP One Planet將構建新的全球合作模型，針對氣候議題，促進機構投資者融資，以支援新興及發展中經濟體中最受氣候變化影響的社群。

金管局總裁余偉文表示，MCPP One Planet符合金管局對綠色及可持續投資的承擔。金管局可借助IFC豐富的專門知識和經驗及龐大網絡，物色具良好風險管理及管治框架，並與氣候相關的負責任投資機會。