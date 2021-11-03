數碼人幣淪為洗錢工具？內地破獲首例洗錢案

內地近年推出「數碼人民幣」，並於北京、深圳、上海等多個城市設試點，卻變成洗黑錢工具。內媒報道，河南鄭州新密市公安局周二(2日)公告，破獲全國首例利用數碼人民幣洗錢的犯罪集團，11名涉案嫌疑人均被刑事拘留。

報道指，新密市公安局於鄭州市公安局反詐中心的指導協助下，在福建省抓獲上述犯法人員11人。據悉，該集團透過聲稱提供網購商品補償、退換貨，要求「驗證身份」的手法欺騙受害人轉帳。其中一名受害者前後轉帳20多萬元人民幣(下同)，款項均流向特定的電子錢包內，而該錢包的資金屬於數碼人民幣。

新密公安指，該洗錢集團夥與藏匿於柬埔寨的境外詐騙集團，通過數碼人民幣的方式進行洗錢，協助逃避公安的打擊。

報道引述數碼人民幣專家指，數碼人民幣雖有「可控匿名」的特徵，保障民眾合理的匿名交易需求，同時發揮防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，但仍無法完全杜絕類似金融犯罪行為。目前，內地央行發現涉及數碼人民幣領域的灰黑色產業，已累計造成逾數百萬元的損失。

大陸央行數據顯示，截至2021年6月30日，數碼人民幣試點受邀白名單用戶已逾1,000萬，開立個人錢包2,087萬個、對公錢包351萬個，累計交易7,075萬筆、金額345億元。