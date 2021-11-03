張翹楚：中環商用地售出反映發展商後市樂觀

中環新海濱3號用地由發展商以508億元中標，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，以現時中環空置率及平均租金而言，是次售價合理，由於區內租金已較高峰期回落，如再以當年美利道地價比較並不適合，加上是次拍出地皮高限比較嚴謹，料落成後高度不及中環國際金融中心，亦是影響地價因素，估計項目落成後，寫字樓呎租約150至180元，若有商場樓面，呎租料達約400元。

他續稱，是次是以雙信封制投標，市場焦點未必太關注地價高低，反而地皮在現市況下仍能售出，反映發展商對後市仍感樂觀，估計是因為物業至少4至5年後才落成，預期屆時市況及經濟環境都會好轉，增加發展商入標信心，而地皮日後亦有機會與國際金融中心等起有協同效應，亦可能是恒地牽頭發展的原因。

萊坊專業服務董事總經理陳致馨指，是次中環海濱地中標價錢合理，地皮擁有策略性位置，在整個海濱規劃之中商業價值最高，而之前規劃設計，以零售面積為主，但相信現時中標發展商的設計，跟之前設計會很不同，因為近兩年中環的零售格局變化很大，隨着「再中心化」的潛在趨勢，相信現時中標設計比原來更多寫字樓面積，連同地價，估計總投資規模將達700億元，但要視乎最終寫字樓與零售面積所佔的比例，估計回報率約2至3%，招標結果亦對未來海濱五號商業用地有指標作用。