藍田滙景花園3日錄兩宗買賣　套三單位減50萬易手

業主擴大議幅，11月二手交投稍為回升，藍田滙景花園本月首3天錄得兩宗買賣，套三單位減價50萬元，即以950萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭祖發表示，鴨脷洲海怡半島11月份已錄得約3宗買賣，其中25座中層F室，實用面積約743方呎，套三房及士多房間隔，原業主開價約1,280萬元，議價後以1,253萬元成交，呎價約16,864元。

●香港置業郭詠詩稱，鴨脷洲海怡半島10座高層G室，望海景，四房間隔，實用面積約889方呎，以33,000元放租約4個月後，獲區內客接洽，經議價後減價至29,000元承租，呎租約32.6元，低市價約10%，新租客為外籍家庭客，睇樓兩次即承租。

●中原盧宏基指，西半山柏道2號低層B室，實用面積約848方呎，套三房間隔及工人套房，望開揚城市景，以2,038萬元易手，呎價約24,033元，新買家屬於用家，原業主於2014年以1,430萬元買入，持貨7年帳面獲利608萬元，單位升值約43%。

●中原柳志明表示，西營盤毓明閣1座高層G室，實用面積約536方呎，三房間隔，望城市景，以970萬元易手，呎價約18,097元，新買家屬於用家，原業主於2012年12月以465萬元買入，持貨9年帳面獲利505萬元，單位升值逾1倍。

●美聯武劼指，東半山嘉雲臺3座中層B室，實用面積約1,439方呎，套三房間隔，望渣甸山景，連1個車位，獲同區客垂青，單位原先叫價4,750萬元，經議價後調減70萬，以4,680萬元成交，減幅約1.5%，呎價約32,523元，原業主於2011年4月以約2,800萬元連車位購入，轉手帳面獲利約1,880萬元，物業升值約67%。

●世紀21北山梁淑儀稱，天后海新大廈高層C室，實用面積約308方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以635萬元承接，呎價約20,617元，原業主於2013年8月以398萬元購入上述單位自住，持貨8年帳面獲利237萬元，期內升值約60%。

●美聯謝國安指，北角柏蔚山1座高層E室，實用面積約855方呎，套三房連士多房間隔，有外籍來港工作的租客，以月租45,000元承接，呎租約52.6元，業主於2018年6月份以約2431.2萬元購入上述物業。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角明軒中層A室，實用面積約490方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以905萬元承接，呎價約18,469元，原業主於2000年3月以300萬元購入上址自住，持貨21年帳面獲利605萬元，期內升值約2倍。

●中原李偉寧透露，筲箕灣麗東海景豪園2座高層C室，實用面積約404方呎，兩房間隔，以760萬元易手，呎價約18,812元，新買家屬用家，原業主於2005年以235萬元買入，持貨16年帳面獲利525萬元，單位升值約2.23倍。

－－－－－－

九龍區

●中原王能表示，藍田滙景花園11月首3天已錄得2宗買賣，平均實用呎價約14,452元，屋苑14座低層E室，實用面積約720方呎，套三房間隔，享內街景，最初開價1,000萬元，議價後以950萬元易手，呎價約13,194元，新買家鍾情地鐵站上蓋屋苑，議價後入市自用。

●美聯黃家樂指，土瓜灣傲雲峰中層E室，實用面積約452方呎，兩房間隔，原先叫價925萬元，放盤約1個月，吸引同區客承接，還價17萬成交，減幅約1.8%，成交價908萬元，呎價約20,088元，原業主於2014年4月斥資575萬元購入，轉手帳面賺約333萬元，升值約58%。

●中原鍾家豪稱，奧運站柏景灣6座低層B室，實用面積約848方呎，套三房間隔，另設工人套房，望內園泳池景，最新以2,013萬元沽出，呎價約23,738元，原業主於2000年7月以511萬元買入，持貨21年帳面獲利1,502萬元離場，單位升值約2.9倍。

●香港置業薛春華表示，西南九龍浪澄灣5座中層C室，兩房間隔，望海景，實用面積約558方呎，以約23,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以22,000元租出，呎租約39.4元。

●美聯周鍵喬指，長沙灣昇悅居6座中高層G室，實用面積約523方呎，兩房間隔，吸引外區客睇樓1次即決定承接，單位原叫價1,020萬元，與業主議價至凌晨，最終以993萬元成交，減幅約2.6%，呎價約18,987元。

●香港置業王英傑透露，荔枝角曼克頓山11月暫錄4宗租務成交，包括5座低層D室，南望山及海景，兩房間隔，實用面積約538方呎，以約22,500元放租約3個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約1,500元，以約21,000元租出，呎租約39元。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣王亦俊表示，將軍澳新寶城1座中低層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以743.8萬元沽出，呎價約17,060元，原業主於1998年6月以約213.6萬元購入，持貨至今逾23年帳面獲利約530.2萬元，升值約2.5倍，屋苑現時約有68個放盤，叫價由688萬元起。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳首都L1層雙號車位，原先開價245萬元，經議價後減價20萬元或8.2%，以225萬元沽出，原業主於2010年3月以約48萬元購入，持貨至今約11年帳面獲利約177萬元，升值約3.7倍，新買家為外區投資客，屋苑現時約有15個車位放售，叫價由220萬元起。

●利嘉閣歐柏倫透露，將軍澳新都城1期3座高層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望內園景，以708萬元沽出，呎價約19,451元，原業主在2017年10月以約592.8萬元買入，持貨約4年帳面賺約115.2萬元，或升值約19%。

●世紀21物業將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑B座中層17室，實用面積約426方呎，上月未補價第二市場放盤叫價415萬元，一口價減15萬元，減幅3.6%，獲區外綠表買家以400萬元承接，呎價約9,390元

●中原柯勇指，將軍澳首都5座右翼中層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，以926萬元易手，呎價約13,618元，原業主於2016年5月以570萬元買入，持貨5年帳面獲利356萬元離場，單位期內升值約62%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭8座中層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，日前以760萬元易手，實用呎價約14,587元，新買家為用家，原業主於2017年以610萬元購入單位，持貨4年帳面獲利約150萬元，單位升值約24.6%。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城50座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤約一年，當時叫價560萬元，以548萬元沽出，減價12萬或2.1%，呎價約19,296元。

●中原侯惠良稱，沙田第一城最新錄52座低層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以528萬元易手，實用呎價約17,368元，原業主則於2013年以314萬元購入，持貨8年帳面獲利約214萬元，單位期內升值約68.2%。

●中原洪文鋒指，粉嶺花都廣場5座中層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，議價後以543萬元獲承接，呎價約13,148元，新買家為用家，購入單位自用，原業主則於2012年以242萬元購入，持貨9年帳面獲利301萬元離場，單位升值約1.2倍。

●利嘉閣黃靜顏透露，上水中心3座低層G室，實用面積約342方呎，兩房間隔，新近以13,000元租出，實用呎租約38元，原業主於2021年8月以約510萬元購入，租金回報率約3.1厘。

●中原區國健表示，上水皇府山1座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，議價後以670萬元獲承接，呎價約13,673元，新買家為用家，原業主於2015年以545萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約125萬元，單位期內升值約23%。

●中原王勤學指，元朗區11月錄112宗二手買賣，5月暫錄約5宗，包括尚悅8座低層E室，實用面積約355方呎，細兩房間隔，向內園，叫價545萬元，議價後獲上車客以537萬元承接，呎價15,127元，原業主於2012年10月以327萬元一手買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利210萬元，或升值約64%。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居12座低層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，同屋苑客由於原先租住的單位無法續租，考慮到熟悉該區環境配套，加上業主有1,000元的議價空間，遂便決定以11,000元即睇即租，呎租約25.5元。

●祥益邱家邦表示，屯門邁亞美海灣2座中層E室，實用面積約469方呎，兩房間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，業主考慮到租客願預繳一年租金，故有1,000的議價空間，最終獲以13,000元租出，呎租約27.7元。

●祥益袁思賢指，屯門啟豐園2座低層H室，實用面積330方呎，兩房間隔，日前獲區外首置客垂青，決定以488萬元購入作自住之用，呎價約14,788元，屬市價。

●中原梁岳宏表示，近月青衣區未補價第二市場居屋及公屋成交持續回落，10月只錄1宗，已補價自由市場則錄6宗，居屋青雅苑A座高層9室，實用面積約381方呎，自由市場開價580萬元，上月減價至548萬元，終以520萬元沽，呎價約13,648元，新買家為上車客，原業主則於1989年10月以22.36萬元綠表形式買入。

●美聯姚偉明指，荃灣樂悠居中層15室，兩房間隔，實用面積約435方呎，早前叫價約830萬元放售，吸引外區用家上門睇樓，議價後終決定承接，以818萬元成交，呎價約18,805元，原業主於2018年5月以約600元購入，帳面獲利約218萬元，物業升值約36.3%。