九龍及港島西項目陸續開放示範單位

發展商推盤攻勢持續，馬不停蹄展開軟銷工作。九龍區項目與港島西區項目先後於近日開放示範單位予傳媒參與，而前者將於周四(4日)開價，連同將於周六(6日)開展首輪銷售的新界西北項目，預計新盤市場的競爭將愈演愈烈。

●MONACO ONE周四開價 三房示位首曝光

多個新盤積極部署推售，會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，最快周四(4日)公布首張價單，並推出不少於99伙，該公司常務董事黃光耀指出，該盤唯一一個天際特色單位稍後會招標推售，成交價有望刷新同系區內項目新高。

黃續指，鑑於過往在區內同系項目推售時，得悉三房需求大，故是次MONACO ONE提供不少三房單位，而會所融入一級方程式賽車及遊艇為設計主題，亦有考慮到家庭客的小朋友喜好。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，項目的天際特色單位位於2B座38樓A室，採四房間隔，實用面積1,471方呎，內置樓梯通往602方呎天台。單位客廳及主人睡房均設有戶外平台。除了一般電器配套之外，該單位更特設配備燒烤爐，洗碗碟機，酒櫃等家電。

發展商周二(2日)亦首度開放經改動連裝修的三房示範單位予傳媒參觀。單位參照第2B座28樓B單位搭建，實用面積522方呎，採用開放式廚房，為全啟德最細的三房戶。

●堅尼地城KENNEDY 38示位曝光 預計下周開價

雷氏續指，港島西區土地稀缺，新盤供應不多，故以往同區新盤都暢銷，而區內近來新盤成交呎價約3.3萬元水平，項目的定價亦會以此作為參考。另外，雷霆指，集團旗下住宅項目在兩個月內將會三盤齊發，除了KENNEDY 38和天水圍Wetland Seasons Bay第2期之外，元朗The YOHO Hub預計會於12月初推出。

發展商開２個交標準備及１個連裝修經改動的示範單位予傳媒參觀，其中一房交樓標準示範單位參照18樓J室，實用面積288方呎，採用開放式廚房。發展商另開放同室經改動的示範單位，單位採用現代簡約風格設計，設有開放式廚房，並放置吧枱設計的二人餐桌，客飯廳備金屬屏風櫃以劃分飯廳和睡房區域。至於參照18樓H室交樓標準的示範單位，實用面積229方呎，同樣屬開放式廚房。

●中原向#LYOS買家送兩年「收租保」名額30個

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》無加辣亦無減辣，並大力發展新界北及基建配套，後市轉趨明朗，刺激入市氣氛上升，近期一、二手市場明顯轉旺。10月份一手市場錄約1,600宗成交，屬於高水平。今年首10個月一手成交量約1..45萬宗，預計11月樓市更暢旺，一手成交可達2,000宗。

●星凱‧堤岸周日推售272伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱‧堤岸周二(2日)推出6號價單後，市場反應踴躍，今日正式推出3號銷售安排，落實於下周日(7日)發售272伙，B組買家當日將會在報到後即場抽籤，決定揀樓次序，為了讓更多買家提高認購單位的機會，是次每人限購一伙。

該盤周二(2日)推出6號價單，涉及272伙，包括10個首度推出的連平台特色戶，以及首度推出、位置最優越第2座。整批單位包括32伙開放式戶、70伙一房戶、41伙兩房戶、74伙兩房連工作間、3伙三房戶、52伙三房連工作間，維持最高15%折扣優惠，入場費則由499.8萬元起。

●西南九龍維港滙II連天台特色戶3288萬沽

●西營盤15 WESTERN STREET一房1049.6萬成交

萬科置業(香港)等合作的西營盤15 WESTERN STREET，周三(3日)錄得一宗新成交。單位為22樓E室，屬一房間隔，實用面積344方呎，以1049.6萬元成交，呎價為30,512元。