融資「復常」月增2000億人幣　內房股集體彈

恒大在社交平台稱，「保交樓」是該企的「頭等大事」，集團上下全體員工誓以最大決心、最大力度確保工程建設，保質保量完成樓盤交付，同時感謝所有業主的信任與期待，歡迎業主「回家」。

在8月底自揭面臨流動性危機後，市場負面消息加上業主買樓信心下挫，拖累恒大銷售急轉直下。雖然恒大暫未出現實質性違約，卻持續觸動投資者神經，因為據報政府一直盯着恒大銀行帳戶，監察資金用於在建住宅項目完工，不是拿來還債。

無論如何，繼多個金融監管部門就房貸問題發聲維穩後，有內媒引述金融管理部門及多家銀行指，10月房地產貸款投放按月及按年均有較大幅度的回升，初步估計按月多增約1,500億到2,000億元人民幣，又指金融機構對房地產企業的融資行為已恢復至「正常狀態」。

內房股反彈，綠城中國（03900）升8.02%，收報10.5元。龍光集團（03380）、合景泰富集團（01813）、融信中國（03301）分別升6.36%、5.64%及4.36%，融創中國（01918）則升2.01%。

然而，評級機構標普信貸分析師Aeon Liang表示，目前政策環境下，很多樓市買家面臨缺乏按揭貸款的問題，預計明年內地全國住宅銷量將按年跌一成，2023年再下跌5至15%。由於各地政府設「限跌令」，料樓價最多跌3%。

他表示，大部分在評房企可以忍受銷售減少一成帶來的流動性壓力，無論從房企或者政策制訂者的層面，這並非世界末日，而是一個可容忍的程度。他預計，當局仍維持對房地產行業的調控政策，但可能對政策微調，直到大部分房企滿足「三道紅線」要求，或者當局見到預期目標實現，屆時房策才可能出現一些放鬆。

中指研究院數據顯示，10月全國16個監測的主要城市整體成交面積按月下降7.4%，按年則縮24.6%。一線城市成交面積按月升0.25%，二線重點城市按月下降16.44%。