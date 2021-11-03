美股全線向下　Zillow挫16%

市場注視聯儲局將公布「收水」，道指周三早段曾跌106點，至35,946點；標指跌6點，至4,624點；以科技股為主的納指跌22點，至15,627點。

俗稱「小非農」的美國ADP私人職位在10月增加57.1萬個，高過預期。

另外，總統拜登表示，白宮將很快公布聯儲局主席提名人選。他指自己曾考慮不同的人選，包括是否提名現任聯儲局主席鮑威爾，料參議院在限期前，仍有很多時間作最後決定。部分民主黨人質疑鮑威爾的表現，尤其是在「炒股醜聞」風波後，惟市場相信他仍是拜登的最佳人選。

個股方面，近期「元宇宙」概念火熱，帶動相關科技股做好，美國晶片設計公司英偉達(Nvidia)股價今年屢創新高，年初至今已升逾倍，成為全球市值最大的晶片公司，更超越半導體老店英特爾，市值成為美國第七大。該公司勢改寫互聯網世界，由數碼化進化成3D世界。英偉達股價早段曾升1.45%至267.84美元。

美國線上地產平台Zillow截至9月底止第三季收入按年升1.64倍至11.72億美元，純利按年由盈轉虧損3.28億美元。公司宣布放棄收入佔比最重的舊屋翻新轉賣業務，並裁減25%員工。該企股價早段曾跌16.16%至73.1美元。