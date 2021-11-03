恒地：中環新海濱3號用地投資額料630億元

他續稱，3號用地提供大量戶外空間，為不同場景及節目提供場所用地，規劃上連接社區，同時鼓勵健康的生活模式和環境可持續性。對集團來說，這是一個意義深遠的項目，超出了3號用地的物理邊界。它的設計功能和多樣性優勢，將輻射到城市的其他角落，與時並進。

據了解，是次項目設計方案以「橋」作為整個發展的設計概念，希望透過項目建設一個世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融和，更能使海濱朝氣蓬勃。連同公司位於中環其他旗艦項目THE HENDERSON(藝術)和H CODE(娛樂)，3號用地將成為集團多維平台，提供更大的服務範疇，將中環海岸線轉變為標誌性的國際樞紐，成為市民及旅客的新焦點。

此項目將成為中環核心區和海濱的重要接駁。透過提供各類大型活動及休閒設施發揮積極作用，將香港會議展覽中心、添馬公園和文化廣場、渡輪碼頭及孫中山紀念公園等沿海建築連結起來。

地皮面積為516,316方呎，總建築面積約161萬方呎。三號用地將分兩期開發，第一期將於 2027年完成，將包含約27萬方呎辦公室樓面面積、34萬方呎零售、餐飲和娛樂空間、約 900個停車位。

第二期將於2032年完成，將提供約39萬方呎辦公室樓面面積、60萬方呎零售空間和連接港鐵中環站的隧道通道。

除了建築物樓面面積外，恒地還將透過3號用地以創造超過30萬方呎的都市公園空間連接中環和海濱長廊的林蔭大道、重置天星小輪鐘樓及相關的廣場空間，供市民24小時使用。三號用地將發展為一個綜合用途地標，其室內設施將提供各種創新、文化和休閒活動體驗，為市民提供一個嶄新工作、娛樂購物、飲食、社交和休閒的綜合體。這個頂尖購物商場集藝術、雕塑、自然、文化和劇場於一身，其核心為一個6層高的水族館。