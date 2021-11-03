螞蟻撻Q一周年　監管潮下阿里股價縮近半

阿里巴巴（09988）持股約三成的螞蟻集團，於去年11月3日「臨門煞車」擱置上市，掀起了席捲全國的行業監管浪潮。回顧過去一年，阿里股價累跌46.57%，市值累計蒸發近3.02萬億元。近日有傳出國到歐洲考察農業技術的馬雲身家亦大幅縮水25.98%，約151億美元（約1,177億港元）財富化為烏有。專家分析指，監管前景未明下阿里等科網股表現仍然弱勢，現時並非入市良機。

螞蟻於上交所申請上市的批文早前已過期，其前途依然未卜。有指該企於去年11月初上市前估值達2,350億美元，惟於今年初已跌至780億美元，下降逾三分之二。集團於今年4月公布了5大整改方案，包括成立金融控股公司，持牌經營金融業務，接受金融監管約束。而繼今年6月重慶螞蟻消費金融公司獲批開業後，近日亦有傳集團旗下的支付寶將進一步「拆骨」，獨立消費貸款業務。

支付寶的分拆的重點，在於把其電子支付業務與貸款業務分割。「花唄」、「借唄」應用程式（App）等貸款服務要另外組建，不能嵌入支付寶App內。而更重要的是，螞蟻需把信貸評級等數據資料與其他企業共享，失去了其大數據資料的優勢。

另邊廂，阿里於今年4月因遭市監局重罰182億元人民幣，雖然當時市場憧憬罰款過後能夠「雨過天青」，惟隨着更多監管政策出台，包括阿里在內的眾多大型科技股股價亦陷入「跌跌不休」的局面。直到近日馬雲外遊的消息傳出，才令到阿里止跌喘穩。

迄今為止，針對各行業的監管風暴仍未見消退迹象。內地官媒再度發文批評互聯網行業不正當競爭。不過，今次對象是騰訊控股（00700）旗下王牌社交通訊App微信。文章指出，在內地大型電商購物活動開始之際，「微信屏蔽淘寶購物車」即登上了網絡熱門搜尋榜，微信用戶把淘寶的購物車分享時只有一串亂碼。此舉與監管部間要求各大App「解除外鏈屏蔽」的做法背馳。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，近來內地監管政策重心落在能源供應上，提到反壟斷的次數確實比之前少，而螞蟻估值下跌的消息已反映在阿里股價上。

不過，即使市場對於馬雲早前能出國有遐想，他提醒，受到監管及整體環境影響，今年網購節的銷售數據未必如往年般強勁，或導致其股價進一步受壓。長遠來看，螞蟻若能夠重新上市，將會是阿里股價的最大催化劑，惟短期內仍未看到任何信號，不如考慮吸納沒有受監管政策打擊的小米集團（01810），作中長線部署，因為小米的業務以生產硬件設備等「實業」為主，加上亦有造車的消息提振，長遠而言前景較佳。

耀才證券研究部總監植耀輝則表示，投資者應關注接下來大型科企公布第三季業績，因為監管政策對企業實際影響如何，最終也會在財務數據上反映。他表示，近期科網股的氣氛仍然弱勢，作為龍頭的騰訊此前重上500元大關後，最終也未能企穩。短線而言，市場資金仍較偏好炒作新能源等受國策支持的板塊，暫時未見資金回流至科技股。