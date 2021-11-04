東方日報B1：螞蟻上市撻Q一周年　阿里市值蒸發3萬億

螞蟻於上交所申請上市的批文早前已過期，其前途依然未卜。有指該企於去年11月初上市前估值達2,350億美元，惟於今年初已跌至780億美元，下降逾三分之二。該集團於今年4月公布了5大整改方案，包括成立金融控股公司，持牌經營金融業務，接受金融監管約束。而繼今年6月重慶螞蟻消費金融公司獲批開業後，近日亦有傳集團旗下的支付寶將進一步「拆骨」，獨立消費貸款業務。

支付寶的分拆的重點，在於把其電子支付業務與貸款業務分割。「花唄」、「借唄」應用程式(App)等貸款服務要另外組建，不能嵌入支付寶App內。而更重要的是，螞蟻需要把信貸評級等數據資料與其他企業共享，失去了其大數據資料的優勢。

另邊廂，阿里於今年4月因遭市監局重罰182億元人民幣，雖然當時市場憧憬罰款過後能夠「雨過天青」，惟隨着更多監管政策出台，包括阿里在內的眾多大型科技股股價亦陷入「跌跌不休」的局面。直到近日馬雲外遊的消息傳出，才令到阿里止跌喘穩。

文章指出，在內地大型電商購物活動開始之際，「微信屏蔽淘寶購物車」即登上了網絡熱門搜尋榜，微信用戶把淘寶的購物車分享時只有一串亂碼。此舉與監管部門要求各大App「解除外鏈屏蔽」的做法背馳。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，近來內地監管政策的重心落在能源供應之上，提到反壟斷的次數確實相比早前減少，而螞蟻估值下跌的消息已經反映在阿里股價之上。

耀才證券研究部總監植耀輝則表示，投資者應關注接下來大型科企公布第三季業績，因為監管政策對企業實際影響如何，最終也會在財務數據上反映。他表示，近期科網股的氣氛仍然弱勢，作為龍頭的騰訊此前重上500元大關後，最終也未能企穩。短線而言，市場資金仍較偏好炒作新能源等受國策支持的板塊，暫時未見資金回流至科技股。