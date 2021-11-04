澳門本月賭收恐較疫前冧70%

澳門10月份旺季賭收失色，展望11月情況亦相當嚴峻。多間券商均發表報告，預測本月全月賭收將較2019年同期大跌最多70%，即只有爆發新冠肺炎疫情前的三成。除了因內地和澳門的旅遊通關遙遙無期之外，亦由於近期內地新冠肺炎確診個案回升，一旦更嚴格的出入境限制蔓延至廣東省，將對澳門賭收非常不利。

美資券商Sanford Bernstein預測，11月賭收將較2019年同期跌逾60%，即相當於90億元(澳門元‧下同)，又稱今年12月賭收或改善，但相信旅遊限制直到明年才會顯著放寬。需留意的是，賭收要脫離谷底有3大關鍵因素，包括內地恢復個人遊(IVS)的電子簽證、內地為境外旅行團重新發出簽證，與澳門和香港恢復旅遊通關。

現時由香港進入澳門，旅客須持有24小時內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，入境後更要接受14天指定地點的醫學觀察。另外，為應對內地新一波疫情，澳門當局又對內地山東、河北、青海等逾10省，實施了較嚴格的入境限制。從澳門經拱北關進入珠海，亦需持有效的核酸檢測證明。種種限制都嚇退了短程的澳門遊，對賭收明顯不利。

事實上，剛於本周一公布的澳門10月賭收按年大跌四成至43.65億元，為今年1月之後首錄按年倒退，較9月亦大挫25.75%，更創下去年9月之後的單月新低。摩根士丹利的研究報告表示，10月賭收下跌，與9月底至10月期間澳門出現多宗疫情確診個案有關，令珠海和澳門邊境收緊限制。該行預料11月賭收或從10月低位升至69億元，或相當於日均2.3億元，但較2019年仍低近70%。如廣東省出現新確診個案，將為濠賭業帶來新風險。

摩根大通的研究報告則表示，對澳門賭業直至2022年都會保持警惕，相信直至明年2月冬季奧運會前，內地和澳門都不會有顯著的旅遊放寬。換言之，即使明年2月初的農曆新年假期賭收有所回升，現時看來對濠賭股的提振作用亦可能不大。