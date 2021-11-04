花旗數碼渠道收入5年增6倍

數碼銀行服務勢不可擋，香港花旗銀行總經理林智剛接受《東網》訪問時表示，該行近84%活躍客戶都以數碼渠道進行理財，帶動數碼渠道收入佔該行總收入約三成，而數年前相關增長為低單位數。過去5年來該行數碼渠道收入增長6倍。

花旗銀行近年加速數碼轉型，他指，自全數碼銀行服務「Citi Plus」推出以來，該行錄得季度平均每月新客戶人數上升逾21%，客戶平均結餘超過9萬元勝預期，金額較虛擬銀行客戶的平均結餘高兩倍。他坦言，虛銀加入市場初期，該行留意到資金有流出迹象，惟過去數月由虛銀存入該行的新資金顯著上升，並出現正流入，而資金額更高過虛銀加入市場之前。

「Citi Plus」服務主打年輕市場，他稱，新客戶年齡中位數為32歲；超過六成客戶為35歲以下；近六成為學生/白領/專業人士。消費方面，客戶平均每月信用卡消費額，較大眾客戶多35%。

至於客戶投資取向則偏多元化，參與投資的客戶中有70%投資股票，30%投資基金；而大眾客戶則為95%投資股票，6%投資基金。他認為，數碼銀行服務將會成為趨勢，預料3年內「Citi Plus」新客戶數量增一倍。

在財富管理發展策略推動下，該行高端客戶數目按年增逾21%，同時亦錄得持續穩健的淨新資金流入。第三季信用卡零售業務按年增加21%，他認為，反映消費者信心和消費趨勢逐步改善，而新卡客戶數目按年亦錄雙位數增長。

「跨境理財通」推出市場數星期，他指，該行南北向查詢情況相若，而所提供的財富管理產品中，外匯及基金產品的查詢較為炙熱。他透露，未來數月內將推出全新手機債券交易服務，冀成為首間本地銀行推出相關服務，並將服務同步開放予理財通客戶使用。